Estrada do Ribeirão passa por requalificação com aplicação de asfalto e reforma de guias

A estrada do Ribeirão, no bairro Jardim Fernandes, região norte de Suzano, está passando por obras de requalificação viária, com serviços de reforço do solo, aplicação de asfalto e reforma de guias e sarjetas. Os trabalhos tiveram início nesta quinta-feira (03/09) e devem seguir até o fim da próxima semana.

Ao todo, a intervenção contempla aproximadamente 800 metros da via, com investimento de R$ 1.204.272,28. Os serviços são executados pelo consórcio Roc Vias-Suzano e foram vistoriados nesta sexta-feira (04/09) pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Na quinta-feira, as equipes trabalharam na preparação e reforço da base e, nesta sexta-feira, deram início à pavimentação. Paralelamente, também estão sendo realizadas adequações nas guias e sarjetas ao longo do trecho contemplado.

Oliveira destacou que a intervenção vai proporcionar melhores condições de circulação aos moradores e motoristas que utilizam diariamente a estrada do Ribeirão. “Estamos realizando um trabalho completo, que não se limita à aplicação do asfalto. Existe toda uma preparação da via, com reforço da base e recuperação das guias e sarjetas, justamente para garantir um serviço de qualidade e mais duradouro. É uma melhoria importante para quem mora na região e para todos que utilizam esse acesso”, afirmou.

A requalificação da estrada do Ribeirão integra uma série de intervenções viárias realizadas pela administração municipal em diferentes regiões da cidade. Nos próximos dias, por exemplo, devem ser concluídos os trabalhos na rua São Paulo, 14ª via contemplada no bairro Vila Fátima em menos de 20 meses de gestão.

As melhorias no bairro também alcançaram as ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Marcos.

Nestes locais, foram executados serviços de revisão de guias, sarjetas e sistema de drenagem. As intervenções na infraestrutura viária também têm sido complementadas por ações de iluminação, zeladoria e sinalização, ampliando as condições de segurança para motoristas e pedestres.

Outro investimento anunciado recentemente contempla a estrada Portão do Honda, que terá obras de pavimentação, drenagem e instalação de guias no trecho de terra com ligação até o bairro Meu Sossego, próximo ao limite com Mogi das Cruzes. Inicialmente, a intervenção abrangerá os primeiros 200 metros da via. A etapa preparatória prevê levantamentos topográficos para a definição das soluções de drenagem e pavimentação mais adequadas ao local.

Na região de Palmeiras, as melhorias também avançaram no Recanto Feliz, onde três vias receberam aplicação de asfalto, beneficiando diretamente moradores da Vila Júlia e do Parque Mirim.

Para o prefeito, as intervenções fazem parte de um planejamento para ampliar gradativamente as melhorias na infraestrutura dos bairros. “Estamos levando investimentos para diferentes regiões de Suzano e buscando atender demandas históricas da população. A estrada do Ribeirão é mais uma frente importante desse trabalho, que se soma às ações realizadas na Vila Fátima, em Palmeiras e em outros pontos da cidade. Nosso objetivo é continuar avançando, com obras que melhorem a mobilidade, tragam mais segurança e façam diferença no dia a dia dos moradores”, finalizou Pedro Ishi.