Suzano conta com atleta multicampeã e referência do sumô no Brasil

Suzano tem entre seus representantes no esporte uma das principais referências do sumô brasileiro. A atleta e sensei Luciana Montgomery Watanabe Higuchi construiu uma trajetória marcada por títulos nacionais, conquistas internacionais e presença constante no pódio das principais competições mundiais da modalidade. Ao longo da carreira, são 24 títulos brasileiros, 12 sul-americanos, quatro vice-campeonatos internacionais - sendo um em mundial, dois nos World Games e um no Combat Games - e oito terceiras colocações em campeonatos mundiais.

A relação de Luciana com o sumô começou ainda nos anos 2000, depois de sua experiência no judô. Formada em Educação Física e faixa-preta de judô, ela se tornou a primeira mulher do Brasil a conquistar o 4º Dan de sumô e a quinta no mundo a alcançar essa graduação. A partir dos primeiros torneios nacionais, passou a se destacar e a representar o Brasil em competições internacionais.

Em 2010, quando já havia conquistado um título brasileiro, Luciana garantiu a primeira medalha de sua carreira em um campeonato mundial, com o bronze na Polônia. O resultado marcou o início de uma trajetória internacional que seria construída ao longo de mais de uma década, com participações em mundiais e torneios realizados em diferentes países.

Entre os principais momentos da carreira está a participação nos World Games, competição que reúne modalidades não olímpicas. Em 2013, Luciana conquistou a medalha de prata e ficou com o vice-campeonato. No mesmo ano, também recebeu o prêmio de Atleta Revelação em São Paulo.

Ela já representou o sumô brasileiro em mais de 15 países e segue acumulando resultados de destaque. Em 2025, voltou a subir ao pódio no Campeonato Mundial, realizado em Bangkok, na Tailândia, com duas medalhas de bronze: uma na categoria individual, peso médio, e outra na disputa por equipes. O desempenho também lhe rendeu o prêmio de “Atleta Fair Play”, concedido pela Federação Internacional de Sumô (IFS).

No cenário nacional, os resultados continuam expressivos. No Campeonato Brasileiro de 2026, Luciana conquistou seu 24º título brasileiro, na categoria médio até 73 quilos. Já no Campeonato Sul-Americano deste ano, realizado na Argentina, venceu a categoria absoluto e alcançou o 12º título de campeã sul-americana.

As conquistas internacionais são acompanhadas por um trabalho de formação de novos atletas em Suzano. Entre 2009 e 2012, Luciana começou a ensinar lutas para jovens do Centro de Convivência do município. Posteriormente, deu início ao projeto “Lutas como forma de Educação – Sumô Suzano nas Escolas”, levando a modalidade para unidades da rede municipal de ensino.

Além da carreira competitiva, Luciana atua como professora de sumô na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo. Ela também esteve à frente da Associação de Sumô Nova Central por dez anos e, em 2026, passou a presidência para Eugênio Bezerra. A entidade reúne atletas da cidade e da região e mantém atividades voltadas à formação esportiva e ao desenvolvimento do sumô. A associação ainda mantém parceria com a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contribuindo para ampliar o acesso à modalidade e revelar novos talentos.

Para Luciana, os resultados obtidos por ela e pelos demais atletas representam também o crescimento do esporte na cidade. “Essas conquistas mostram não apenas o crescimento do sumô no Brasil, mas também a qualidade da formação de atletas em Suzano e na região”, destacou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressalta que a trajetória da atleta ajuda a projetar o nome de Suzano nacional e internacionalmente. “A Luciana é uma referência para o esporte de Suzano e para o sumô brasileiro. São anos de dedicação, títulos e resultados que mostram a força e a qualidade do trabalho desenvolvido por ela. Mais do que conquistar medalhas, ela também tem um papel fundamental na formação de novos atletas e na construção de uma nova geração do sumô em nossa cidade”, afirmou.

Em família

A atuação de Luciana como atleta e professora faz com que sua contribuição ultrapasse os limites das competições. Ao ensinar a modalidade para crianças e jovens, ela utiliza o esporte como ferramenta de disciplina, educação e desenvolvimento pessoal. Esse trabalho também ganhou continuidade dentro da própria família: seu marido, o lutador Taka Higuchi, também tem trajetória no sumô, enquanto a filha do casal, Valentina Aya Higuchi, já participa de treinos e competições da modalidade.

Fora das arenas, Luciana também recebeu homenagens pelo trabalho desenvolvido no esporte. Entre elas está o carregamento da Tocha Olímpica em Suzano para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, além da Medalha Antônio Marques Figueira e do reconhecimento no Oscar do Esporte, em 2025.

A atleta também prepara um livro sobre sua trajetória no sumô, reunindo experiências, conquistas e momentos vividos ao longo dos anos de dedicação à modalidade. “É muito gratificante olhar para trás e ver tudo o que construí dentro do sumô, mas, principalmente, perceber que hoje posso ajudar outras pessoas a encontrarem no esporte um caminho de disciplina, dedicação e realização. Suzano tem muitos talentos e quero continuar contribuindo para que eles tenham oportunidades e possam chegar cada vez mais longe”, afirmou Luciana.

Quem quiser acompanhar o trabalho da atleta e os projetos relacionados ao sumô em Suzano pode encontrá-la no Instagram pelo perfil @‌Lucianawatanabeoficial. As atividades da modalidade também são divulgadas pelos perfis @‌sumosuzano e @‌sumo.novacentral.