Queixas no Procon sobem 26,15% e atingem 1,5 mil em sete meses

O Procon de Suzano registrou 1.558 reclamações formais nos primeiros sete meses de 2026, um aumento de 26,15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.235 casos. Entre as principais demandas estão problemas financeiros e bancários, telefonia, internet e serviços essenciais.

No setor financeiro, são frequentes as reclamações sobre empréstimos consignados não reconhecidos, descontos indevidos, cartões de crédito, juros e renegociação de dívidas. Também há registros envolvendo concessão de crédito sem informações claras ao consumidor.

Em telefonia e internet, as queixas incluem serviços inoperantes ou abaixo das condições contratadas, interrupções, cobranças indevidas, dificuldade de cancelamento e multas por fidelização. O Procon também recebe reclamações relacionadas a cobranças de água, débito desconhecidos e serviços não reconhecidos.

O prazo para solução das reclamações varia conforme o caso e depende da manifestação da empresa ou instituição envolvida. O Procon acompanha o processo de intermediação administrativa até a apresentação de uma resposta ou solução.

Órgão alerta para golpes contra consumidor

Segundo o órgão, os empréstimos consignados não reconhecidos representam um volume relevante entre as reclamações. A orientação do Procon é desconfiar de contatos por telefone, WhatsApp ou SMS que se passem por bancos ou instituições financeiras.

O consumidor não deve fornecer senhas, códigos, dados bancários, fazer Pix, clicar em links ou instalar aplicativos a pedido de terceiros. Em caso de suspeita, deve procurar o banco exclusivamente pelos canais oficiais. Se identificar um empréstimo ou desconto que não reconhece, a recomendação é contestar a operação junto à instituição.