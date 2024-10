Artistas suzanenses participam da 6ª edição da ExpoArt em Uberlândia

Os artistas suzanenses Pedro Neves, Lee Freires e Andreia Sato participarão, até esta quarta-feira (30), da 6ª edição da ExpoArt em Uberlândia, Minas Gerais. O evento acontece na Galeria de Arte da Biblioteca Central da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Os artistas vão expor máscaras pintadas. O evento surgiu após o período da pandemia da Covid-19 e buscou angariar fundos destinados a diminuir os estragos da doença. Desde então, são expostas as máscaras dos artistas em diferentes lugares do país.

“Cada um pintava duas máscaras. Uma ficaria exposta no museu e a outra seria vendida para ajudar o povo que sofreu com a Covid-19. Todos os artistas que participaram da primeira exposição ainda estão participando, com as mesmas máscaras”, explicou Pedro Neves.

Atualmente, a ExpoArt é uma exposição de artes que busca mostrar e lembrar o que foi a Covid-19. “Muitas escolas estão visitando essa exposição”, continuou o artista suzanense.

Pedro Neves falou sobre a sua sensação de poder, mais uma vez, expor suas artes. “Me sinto feliz de poder contribuir com uma mensagem de alerta para a população através da minha arte. Passar sempre uma mensagem e provocar o olhar do espectador, de uma maneira decente e coerente”, disse.