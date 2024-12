Artistas suzanenses se preparam para exposições nacionais e internacionais

Seis artistas suzanenses estão se preparando para fazer exposições nacionais e internacionais. Pedro Neves, Gilberto Mattos, Andreia Sato, Liliane Freires e Flávio Araújo participam da exposição em Santa Catarina, enquanto Mariane Baduino Ferreira irá expor um curta-metragem em Madri, na Espanha.

A exposição em Santa Catarina começa no dia 16 de dezembro, no Centro Cultural Casa do Palmito, na cidade de Barra Velha. Neste evento, são expostas artes plásticas. Pedro Neves irá expor dois quadros: um chamado de “Orquídea Africana” e o outro denominado “Justiça Brasileira de Óculos Ray Ban”.

As artes ficaram expostas durante 30 dias e as três obras mais votadas receberão a Comenda de Honra ao Mérito Erna Bisewski, que é conferida a pessoas que tenham prestado serviços culturais para o município com exposições e contribuições nas atividades da Casa de Palmito.

Em entrevista ao DS, Pedro Neves falou sobre a sua sensação de participar de mais uma exposição nacional. “Sentimento de satisfação, de nunca ter pensado em desistir, e de alegria em sempre estar representando minha cidade de Suzano. São 42 anos de carreira e aprendizado sempre. É um dom que Deus me deu desde garoto, por isso nunca desisti”, disse.

Curta-metragem em Madri

Mariane Baduino Ferreira é atriz e irá expor seu curta-metragem chamado “Héstia” no evento Expo Espanha, organizado pela Euroart. A exposição deve acontecer em fevereiro, mas ainda não teve a data confirmada.

O filme conta a história de uma mulher puérpera que tenta encontrar um momento de respiro diante de inúmeras mudanças físicas e emocionais, até que a lembrança de uma história, contada por sua avó, vem à sua mente e faz com que a personagem se volte para si mesma.

O curta-metragem de quase 20 minutos é inspirado no livro “Mulheres que correm com os lobos”, de Clarisse Pikola Estés. “É um livro muito lido pelas mulheres, uma das bases do movimento feminista. O filme dialoga com questões da mulher neste período de pós-parto, das descobertas, dos conflitos, do apoio da família, mas de uma forma muito sensível. Dialoga com as fases da vida, como infância, vida adulta e terceira idade”, disse Mariane.

A atriz suzanense falou sobre sua sensação de participar da exposição. “Eu me sinto muito feliz e honrada pelo trabalho ter conseguido uma abrangência internacional. Um trabalho realizado com baixo custo e muitos voluntários, a princípio para um TCC, mas que foi avaliado como um curta experimental que poderia participar de mostras, festivais e exposições”.