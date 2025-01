Artur Takayama conquista R$ 4 milhões de emenda com deputado Marcos Damasio

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) destinará para Suzano R$ 4 milhões em emendas impositivas. A informação foi anunciada hoje (15) durante reunião com o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Deste total, R$ 1.5 milhão será investido na saúde suzanense e R$ 2.5 serão utilizados para obras de infraestrutura. Takayama ressaltou que as ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni, na Vila Amorim, estão no cronograma para serem contempladas com a emenda. “O deputado Marcos Damasio está trabalhando muito por Suzano. A cada ano que passa, ele reforça seu compromisso com a nossa cidade”, afirmou.

Damasio garantiu que o apoio continuará nos próximos anos e agradeceu a parceria de trabalho com Takayama. “Estamos conquistando ótimos benefícios para Suzano e vamos seguir trabalhando para fazer de lá um lugar cada vez melhor”, argumentou. O deputado aproveitou a reunião para parabenizar Artur pela reeleição como parlamentar e pela eleição para a presidência da Câmara. “O que estiver no nosso alcance, vamos fazer por Suzano”, destacou.

Emendas

No ano passado, Damasio enviou emendas que garantiram o recapeamento asfáltico de ruas do bairro Vila Figueira, Chácara Ceres e Nova Suzano, além de uma nova creche-escola que será construída na Vila Urupês, cujo convênio foi assinado em julho.

Ainda em 2024, Takayama também solicitou ao deputado uma emenda no valor de R$ 300 mil para ampliação do Projeto Musicalização nas escolas municipais de Suzano e outra para a manutenção e ampliação do Projeto Futebol de Cegos do Instituto Nova Visão.