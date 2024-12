Às vésperas de receber título de cidadão, Edgar Leite conta trajetória de 30 anos no jornalismo

O jornalista Edgar Leite, editor-chefe do Diário de Suzano, recebe, no próximo dia 3 de dezembro (terça-feira), às 19 horas, o Título de Cidadão Suzanense. O autor do projeto de decreto legislativo, que concede a homenagem, é o vereador Pedro Ishi (PL).

Em entrevista, realizada na quinta-feira (28), ao vivo ao colunista Gil Fuentes, Edgar falou um pouco da sua trajetória profissional. São 30 anos de profissão. Desde o dia 4 de novembro de 1994, ele está no DS. Desde 2006, como editor-chefe. Comandou até agora, mais de 5,7 mil edições, com produção de capa do jornal, pautas e reportagens. "É um número importante. Mas devo tudo isso à equipe do DS, ao logo de 30 anos. Não trabalho sozinho. Aliás, nunca trabalhei sozinho. Devo aos colegas profissionais", disse Edgar, durante entrevista ao vivo.

Ele também agradeceu ao vereador Pedro Ishi (PL), prefeito eleito de Suzano, autor do projeto, e à família. "Agradeço minha esposa Cristina, minha filha Sofia e meu filho Tomas. Também a todos os meus familiares, minha mãe, irmãos e demais membros".

A confiança da direção do DS no trabalho do jornalista também foi citada por ele. "Os diretores Octávio, Xaxá, Guaru, Sonia, Solange e Augusta sempre conduziram o jornal com muita competência e apostaram no meu trabalho, lá em 2006. Sou muito grato a todos eles", disse.

O jornalista relembrou matérias importantes e coberturas ao longo da carreira. Uma delas, foram os debates realizados em 2012 e 2016 dos candidatos a prefeito. "Até hoje, o jornal recebe elogios pela realização desses eventos", lembrou.

Outra realização importante foi o Seminário "Se é fake, não é news", promovido em 2018, quando se começava a falar sobre notícias falsas. A velocidade da informação em plena era da tecnologia e a incorporação de novas plataformas digitais do Diário de Suzano também foram abordadas na entrevista. "Antigamente, o jornal fazia notícia para o dia seguinte. Agora é para o minuto seguinte. Não é possível brigar com a tecnologia. Temos de adaptá-la ao nosso cotidiano, à nossa realidade", acrescentou.

CARREIRA ACADÊMICA

Além de editor-chefe do DS, o jornalista Edgar Leite é mestre em Ciências Sociais Políticas e especialista em Jornalismo Político, os dois pela PUC-SP, com curso de extensão em Jornalismo e Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo (USP). Ele é escritor do livro "Quando a mídia vira escândalo político: a cobertura dos casos Alceni Guerra e Ibsen Pinheiro (1991-1993)" pela editora Multifoco e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia (Labô) da PUC-SP. Recentemente foi selecionado para integrar o Grupo de Pesquisadores Voluntários do Ciclo 2024-2025 da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade do Jornal Folha de S. Paulo em parceria com a USP.

CARREIRA

Edgar iniciou a carreira profissional no Jornal Diário de Suzano como auxiliar de redação. Foi repórter das editorias de Cidade, Política, Região, Esportes, Polícia e atuou nas sucursais do jornal em Poá e Itaquá na década de 90. Cobriu as eleições municipais e gerais de 1996 até 2024 e os principais fatos históricos de Suzano e do Alto Tietê, sobretudo na política e na prestação de serviços.

Foi o idealizador e coordenador do projeto 'Diário Solidário' durante a pandemia, em 2020. Colaborou com o projeto cultural "Ler e Aprender" na capacitação de estudantes no desenvolvimento do jornal na escola nos anos 2000. Coordenou o Conselho de Leitores do Diário de Suzano.

Editou a publicação da Revista Histórica dos 50 anos do Jornal Diário de Suzano, em 2011. Em 2023, supervisionou o Documentário "Suzano: 1949 - O que a história conta?" em alusão aos 74 anos de emancipação política-administrativa da cidade".

É âncora 'DS Entrevista' desde 2017 programa jornalístico ao vivo transmitido nas redes sociais, portal e canal do YouTube do Diário de Suzano.

RECONHECIMENTO

Pelo reconhecimento do seu trabalho, em Suzano, Edgar recebeu em 2014, a medalha "Antônio Marques Figueira". Foi 'Jornalista do Ano' em 2015, título concedido pela Câmara de Suzano aos profissionais do ano. Recebeu a Medalha 'Challenge Coin" pelo reconhecimento do trabalho jornalístico do Conselho de Segurança do Boa Vista, em 2022.

Paralelamente ao trabalho no DS, Edgar Leite foi colaborador do Observatório da Imprensa (www.observatoriodaimprensa.com.br) e da Revista de Sociologia & Vida, da editora Scala.

Escreveu o artigo "1910: um período para apagar da mente e do coração de Rui" na Revista Memória e Informação da Fundação Casa Rui Barbosa, do Ministério da Cultura.