Ashiuchi apresenta 23 novos ônibus, descarta reajuste de tarifa e promete ampliar linhas

Suzano apresentou, nesta terça-feira (30), 23 novos ônibus da frota municipal. Os novos veículos foram apresentados durante um evento realizado no Largo da Feira, no Centro da cidade.

Em coletiva realizada após a apresentação dos veículos, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), adiantou que um novo Plano de Mobilidade está sendo elaborado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. "Virá um novo Plano de Mobilidade que a secretaria está planejando. Não só a região de Palmeiras, mas a cidade com um todo vai ter um aumento (de linhas). Tudo aquilo que o plano apontar vamos realizar aqui na cidade", disse o prefeito.

Com relação ao valor da tarifa, o chefe do Executivo suzanense afirmou que o aumento está fora de cogitação. "Não tem nada planejado. Estamos trabalhando apara que a frota seja renovada, nem passa pela cabeça o aumento de tarifa", afirmou.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, endossou o discurso do prefeito. "A intenção é (proporcionar) um transporte com mais qualidade e menos custo. Haja visto que quando esse contrato feito com a Radial, antes do governo Rodrigo, todos os aumentos foram menores daquilo que estava estipulado por gestões anteriores", disse o chefe da pasta.

Questionado sobre a gratuidade no transporte, Ashiuchi disse que a medida é estudada, mas que neste momento está fora da realidade do município. "Ele é um estudo. Lógico que se tivesse a viabilidade financeira em cidades grande como Suzano, todos teriam colocado. O custo mensal do transporte público aqui em Suzano, se tivesse o transporte gratuito, seria de R$ 12 ou R$ 13 milhões. Trabalhamos hoje para evitar o máximo o aumento da passagem".

Um outro projeto que vem sendo estudado é o "Domingo Legal", que nada mais é que oferecer transporte gratuito aos domingos, pelo menos uma vez por mês (e aumentando de forma gradativa). A ideia é levar lazer e cultura aos moradores, principalmente, de bairros mais afastados.

Modelo

Os veículos da Radial Mais Transporte têm a capacidade de transportar 82 passageiros, com 41 assentos. A empresa vai investir mais de R$ 100 milhões na promoção integral da frota. Todos os ônibus possuem tomadas USB e elevador para atender pessoas com deficiência.

Os coletivos são do modelo Chassis Volkswagen 15.210 Euro VI e carroceria Marcopolo Torino. Os outros que já estão em circulação são da marca Caio Apache Vip V Mercedes-Benz OF-1721/59. A renovação seguirá ocorrendo nos próximos meses. Até o fim do mandato, Ashiuchi pretende entregar mais uma leva. O objetivo é substituir 120 ônibus até o fim do processo.

Ciclofaixas

Durante o evento, o prefeito falou de outros projetos de mobilidade, como a implantação de novas ciclofaixas. Segundo Ashiuchi, as avenidas Senador Roberto Simonsen e Jorge Bei Maluf receberão ciclofaixas. "Suzano pensa no geral como a questão da mobilidade", discursou.