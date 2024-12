Ashiuchi entrega 144 obras e deixa 30 encaminhadas para Pedro Ishi

A gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi chega ao fim no dia 31 de dezembro celebrando a eficiência administrativa e financeira no período 2017-2024, por garantir 144 entregas e encaminhar 30 obras sem deixar de preservar a política de controle de gastos. A projeção de receitas de R$ 1.345.000.000 para o final do mandato será suficiente para garantir o equilíbrio fiscal diante das despesas que foram destinadas para as melhorias nos serviços públicos e que estão estimadas em R$ 1.343.000.000.

Neste sentido, vale destacar a evolução registrada nos valores do orçamento do município nos últimos oito anos. O comparativo com a projeção de receitas para o ano de 2018 representa quase a metade (R$ 709,8 milhões) do que está previsto para 2025. Uma das explicações demonstradas é o aumento de algumas fontes de receitas neste período. Do total de R$ 1.345.000.000 que está sendo projetado, são estimados R$ 849.783.181,53 por parte do Tesouro; R$ 261.118.655,17 do governo estadual; e R$ 176.597.065 do governo federal.

O equilíbrio foi proporcionado em meio a uma série de investimentos, que proporcionaram novos equipamentos de grande porte na cidade e mudaram a qualidade de vida da população suzanense no que diz respeito ao Lazer, à Mobilidade Urbana, à Educação, à Saúde e ao Meio Ambiente, com as inaugurações da Arena Suzano, da avenida Governador Mário Covas Júnior, da Marginal do Una, da Escola Municipal Ana Maria Barbosa, da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Revista e do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva”, o Parque do Mirante, no Sesc.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o trabalho desenvolvido pela administração municipal garantiu melhorias para os moradores mantendo a responsabilidade fiscal com as contas públicas. “Nossa gestão garantiu evolução do orçamento ano a ano, o que nos possibilitou, de maneira equilibrada, os investimentos que transformaram a cidade e garantiram mais serviços e equipamentos públicos para a população”, declarou.

Entregas de destaque

Em julho de 2018, foi inaugurada a Arena Suzano, encerrando uma “novela” que durava 25 anos. O ginásio, localizado no Parque Municipal Max Feffer, que se tornou referência no Estado para a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) por suas características técnicas e passou a receber jogos oficiais de inúmeras modalidades, shows e eventos de grande porte, acomodando 4 mil pessoas sentadas.

Em dezembro de 2019, foram concluídas as obras da Marginal do Una.

Em janeiro de 2023, foi inaugurado o novo prédio da Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, erguida no mesmo endereço onde antes estava localizada a antiga estrutura, na rua Fernando Fiamini, 120, no Parque Maria Helena, que passou a ter dez salas voltadas para os alunos do G1 e G2, sala multiuso, refeitório e espaços especializados, como solário, lactário e sala de amamentação, além de 16 câmeras e 24 sensores para o monitoramento 24 horas.

Também no ano passado, no mês de março, foi entregue a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município, no Jardim Revista.

O ano de 2023 terminou com a inauguração do Parque do Mirante, no Sesc.

Projetos encaminhados

A atual gestão municipal também já encaminhou outros 30 projetos que deverão ser implantados e/ou concluídos a partir de 2025. Na área da Educação, serão instaladas uma creche no Jardim Europa e uma nova escola na região da Casa Branca, por meio de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim Monte Cristo; a nova escola estadual do Miguel Badra; e ampliação da creche Vila Adelina.

Na área da Saúde, Suzano também ganhará, por meio dos esforços da prefeitura, o Hospital Federal, entre a avenida Roberto Simonsen e a avenida Sete de Setembro; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Palmeiras; o Centro de Apoio à Criança com Deficiência; as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos bairros Parque do Colégio, Jardim Saúde e Cidade Boa Vista; o Centro de Atenção Psicossocial 24 horas na região norte; e a Clínica da Família em Palmeiras.

No âmbito da infraestrutura viária, serão garantidos serviços que viabilizarão a duplicação da avenida Jorge Bei Maluf; a alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21); o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; e a pavimentação da avenida Miguel Badra. Neste contexto, também contribuirão para as melhorias para circulação na cidade, a implantação do Terminal de Palmeiras e a inauguração da nova sede da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, que proporcionará melhores condições de trabalho para as equipes que estão nas ruas.