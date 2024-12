Ashiuchi entrega prédio do Mercadão de Suzano: 'Será um cartão postal'

O prédio do Mercado Municipal, um dos equipamentos mais pedidos pela população de Suzano, foi entregue nesta quarta-feira (18). O espaço contará com 21 boxes e será aberto ao público no dia 15 de janeiro. O equipamento está instalado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, atrás do Largo da Feira.

De acordo com a Prefeitura do município, os boxes oferecerão opções de grãos, especiarias, cervejas, comida oriental e mercearia. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) classificou o espaço como um cartão postal da cidade. “É um local bacana para vir com a família. Será mais um cartão postal da cidade. Uma promessa nossa e todos pediam. Suzano merece. É uma soma com a feira”, afirmou o prefeito.

Na reta final de mandato, Ashiuchi se diz orgulhoso do trabalho à frente da Prefeitura. O chefe do Executivo suzanense despistou sobre possíveis entregas até o fim do mandato. “Não sei se vai dar tempo de entregar. Vamos ver”, disse. “É uma sensação de muito orgulho. Deixei muita coisa encaminhada. Fizemos uma grande gestão e espero que fique marcada no coração do suzanense. Não fosse este grupo, o futuro de Suzano poderia ser outro”, complementou Ashiuchi.

O espaço é coberto e possui 771,85 metros quadrados (m²) e deve atrair o público de todo o Alto Tietê. Os processos administrativos e arquitetônicos do centro de compras foram concluídos no primeiro semestre de 2023. As obras começaram em dezembro do mesmo ano e o investimento foi de R$ 457.818,52 da Prefeitura, com recursos próprios.

A cerimônia de entrega contou ainda com homenagens aos empresários João Braghiroli e Marco Antônio Loducca, irmão do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, que deixará o cargo ao término da gestão Ashiuchi.