Ashiuchi visita novo imóvel do Centro Cultural de Palmeiras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, conheceu nesta quarta-feira (11/12) a nova Casa de Cultura de Palmeiras (rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras), que contemplará cerca de 270 munícipes com oficinas de violão, teatro, balé, desenho e artesanato a partir do ano que vem. Ao lado do secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o chefe do Poder Executivo municipal vistoriou as dependências do espaço, que servirá como um projeto piloto e abrirá caminho para implementação de outros locais na cidade nos próximos anos.

A estrutura interna conta com recepção, sala multiuso, biblioteca e cozinha; e na área externa há gramado na frente e nos fundos do imóvel, que foi pensado para realização de apresentações de pequeno porte e socialização entre os alunos. As aulas de desenho acontecerão no interior da casa e o artesanato será oferecido num outro local exclusivo que dá acesso a parte exterior, onde serão ofertadas as aulas de violão, teatro e balé. Para esta última atividade específica, já foram instalados o espelho e a barra.

O prefeito e o secretário foram recepcionados pela coordenadora de Oficinas, Alessandra Modenese, e pela equipe que vai atender a população no local, composta pelo gestor do espaço, Savaia Baltrusis; a agente cultural, Nataly Sato; e Aline Melhado, do setor administrativo. Os três trazem para este novo endereço a experiência de terem atuado no Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva, que ficava situado na rua Crispin Adelino Cardoso, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida; assim como no endereço provisório que passou a receber as oficinas a partir do meio do ano, na estrada Variante, 11.741.

Neste semestre, a prefeitura realizou uma série de intervenções no imóvel, incluindo melhorias em toda a estrutura elétrica e hidráulica. Durante o intervalo de tempo, foi trocado o piso e feito o plantio do gramado. Ainda foram promovidos serviços na cobertura, para evitar problemas nos dias de chuva, e substituição de portas e janelas. Dentro e fora da casa há mesas e cadeiras, para conforto dos frequentadores.

A expectativa é de que o movimento aumente em relação ao registrado no Centro Cultural Palmeiras, que recebia cerca de 500 pessoas por semana, somando alunos, pais e outros visitantes que buscavam o espaço para socialização e troca de informações sobre os serviços oferecidos. O novo equipamento público de cultura em Palmeiras está situado numa localidade onde se verifica uma intensa atividade comercial, próximo à residência da maioria dos alunos matriculados nas oficinas que foram oferecidas neste ano.

O secretário afirmou que o novo espaço foi pensado também para aproximar ainda mais os moradores das oficinas culturais. “Este endereço facilita o deslocamento dos frequentadores, pois é cercado de outras atividades comerciais, e por onde inclusive passam mais linhas de ônibus. Este é um projeto que deverá ser replicado para outras localidades de Palmeiras e demais regiões”, declarou Spitti.

Por sua vez, o prefeito ressaltou a importância de se criar novos equipamentos de cultura no município. “O modelo será propagado nos quatro cantos da cidade para que esta proposta leve oficinas a mais pessoas, proporcionando educação, cultura e entretenimento para toda população. Novos locais de referência serão implementados a partir desta Casa de Cultura, beneficiando as famílias com muita arte”, destacou Ashiuchi.