Assistência Social entrega veículo ao Conselho Tutelar 1

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, entregou na manhã desta sexta-feira (05/07) um veículo Fiat Cronos, novo, para utilização do Conselho Tutelar 1, unidade que atua em bairros da região central da cidade. A entrega foi feita pelo chefe da pasta, Geraldo Garippo, e pelo diretor Carlos Araújo, em frente ao prédio onde está instalado o órgão (rua Barão do Rio Branco, 249 – Vila Costa).

O carro faz parte de um kit repassado pela pasta aos conselheiros que conta ainda com cinco computadores, um ar-condicionado portátil e um bebedouro. O objetivo é melhorar as condições de trabalho do colegiado, que tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente na cidade.

Com o veículo, os profissionais poderão se deslocar com mais agilidade e segurança para atender as ocorrências em escolas, residências e outros espaços do centro expandido do município, garantindo o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Araújo destacou o empenho da pasta em garantir melhorias para quem atua diariamente neste trabalho. “O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo para nossa cidade e precisa ter equipamentos que forneçam melhores condições. O carro, os computadores, o ar-condicionado e o bebedouro tornarão a atuação deles mais tranquila e segura”, destacou o diretor.

Por sua vez, o secretário enalteceu as equipes dos dois Conselhos Tutelares do município. “Nosso trabalho se torna mais tranquilo quando temos pessoas competentes. Seguiremos buscando melhorias tanto para quem atua na unidade 1 quanto para a unidade 2”, finalizou Garippo.