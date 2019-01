Atraso na coleta incomoda moradores da Rua Viva Vida na Chácara Mea

Moradores da Rua Viva Vida, na Chácara Méa, em Suzano, reclamam do atraso na coleta de lixo do local. A população afirma que o serviço deveria ser feito pelo menos três vezes por semana, mas que a concessionária só faz a coleta uma vez por semana, sem contar os inúmeros atrasos no serviço.

De acordo com alguns moradores, o problema tem se intensificado nos últimos dias. "O caminhão de lixo deveria passar três vezes por semana em nossa rua, mas está passando no máximo uma vez. Além disso, em dias de chuva, os coletores simplesmente não realizam o trabalho. O problema acontece desde o ano passado", conta a moradora Aparecida Isabel Amaral, que vive no bairro há dez anos.

"Da última vez que houve a coleta do lixo, funcionários da concessionária jogaram na frente de uma entidade assistencial. Além disso, o lixo está começando a atrair ratos e outras pragas", afirma Isabel.

O DS entrou em contato com a ONG. Segundo o funcionário, Abraão Fernandes, a falta de coleta está gerando problemas para os moradores e pede uma ação efetiva para acabar com os problemas.

"O lixo não é recolhido aqui na sede da nossa ONG desde sexta-feira passada. O acumulo de sujeira atrai insetos e ratos. Estes podem trazer doenças para os moradores do bairro", diz.

De acordo com ele, em períodos chuvosos, o serviço costuma ser interrompido por tempos maiores por conta da dificuldade de acesso ao local.

A concessionária responsável pela coleta de lixo na cidade faz parte do Grupo Pioneira. A Prefeitura de Suzano já informou a empresa sobre o problema.

De acordo com a concessionária, nenhuma reclamação formal foi feita por parte dos moradores. Eles disseram que a coleta tem sido feita normalmente no bairro, e que na última sexta-feira, dia 4, o serviço não foi realizado por conta das fortes chuvas. "O caminhão não conseguiu acessar a rua por conta do acúmulo de lama formado pela chuva", diz a empresa.

A Pioneira Saneamento afirmou ainda que a solução do problema será feita de maneira rápida.