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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Cidades

Imóvel que abriga o Casarão da Memória completa 141 anos nesta sexta-feira

Espaço revitalizado pela Prefeitura de Suzano em 2020 recebe atividades, almoços temáticos, exposições, visitas escolares e outras atrações que mantêm viva a cultura da cidade

16 maio 2026 - 14h03Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O imóvel que serve de palco para o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira completa 141 anos nesta sexta-feira (22/05) como um dos maiores símbolos da construção e identidade de Suzano. O patrimônio, revitalizado pela prefeitura em 2020, sob a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, vem abrigando e promovendo a história e a cultura da cidade desde então. Para celebrar a data, será oferecida no local uma bacalhoada portuguesa, prato típico da terra natal de Antônio Marques Figueira, do meio-dia às 14 horas.

Inaugurado em 22 de maio de 1885 por Antônio Marques Figueira, feitor de uma das turmas de trabalhadores da estrada de ferro, o espaço serviu como moradia para sua família durante muito tempo. Após testemunhar o nascimento da pequena comunidade que se tornou uma das maiores cidades do Alto Tietê, o prédio se consolidou como um espaço dedicado à cultura e ao turismo. 

O processo de revitalização e resgate do imóvel iniciou em 2018 e foi finalizado em 2020. Para que esse trabalho pudesse ser feito, foram investidos R$ 210 mil em melhorias de infraestrutura e adequações no espaço. Apesar das intervenções, sua originalidade e integridade histórica foram preservadas. Nesse período, mais de 20 mil visitantes já prestigiaram o espaço.

O Casarão conta com onze salas temáticas que apresentam itens expositivos, como objetos históricos, reproduções de documentos, fotos e iconografias, que ajudam a contar a narrativa histórica do município. Além de promover festivais, exposições, workshops, feiras de artesanato, eventos musicais e mostras de diversos acervos culturais, o espaço possui um ambiente dedicado à pesquisa, dispondo de biblioteca e laboratório de digitalização.

Entre as atividades disponibilizadas internamente estão visitas guiadas, o teatro “Memórias da Casa” para escolas que agendarem visitas às terças e quintas-feiras, almoços temáticos inspirados nas culinárias italiana, japonesa, brasileira e libanesa, do meio-dia às 14 horas em dias específicos, festivais temáticos e oficinas como a “Bordando Histórias”. Também é possível agendar visitas acadêmicas noturnas por meio do telefone (11) 4748-6949.

Equipado com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e uma sala com audiodescrição, além de portas amplas, um elevador e piso podotátil, o espaço se dedica a garantir a acessibilidade de todos. O espaço é aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. 

A diretora do Casarão, Rita Paiva, enfatiza o orgulho da equipe em preservar e movimentar culturalmente um patrimônio como este. “É uma honra poder compartilhar a história de Suzano com leveza e muito respeito. Este casarão poderia ter sido demolido, mas graças à vontade e ação do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, estamos emocionados em celebrar seus 141 anos!” declarou Paiva.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destaca que manter as memórias vivas é atitude de uma cidade que quer estender seu legado para as próximas gerações. “Entender nossa história e contá-la com orgulho mantém Suzano sempre viva, e o Casarão da Memória é parte disso. Agradeço a todos que trabalham e se dedicam pela preservação da nossa história, e ao prefeito Pedro Ishi por acreditar na importância da cultura. Cada contribuição para a história que comemoramos hoje reflete o cuidado e o respeito pelo passado da nossa cidade”, concluiu o chefe da pasta.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância do Casarão da Memória para a preservação da identidade cultural da cidade. “Celebrar os 141 anos deste patrimônio é reconhecer a história e as raízes de Suzano. O Casarão da Memória representa o cuidado com o nosso passado e o compromisso de manter viva a cultura para as futuras gerações. É um espaço que acolhe moradores, estudantes e visitantes, promovendo conhecimento, inclusão e valorização da nossa trajetória”, afirmou.

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