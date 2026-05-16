Políticos da região lamentam morte de jornalista Darwin Valente aos 72 anos

Prefeitos e deputados da região do Alto Tietê usaram as redes sociais para se despedir do jornalista Darwin Valente, referência na região. Darwin morreu, aos 72 anos, na madrugada deste sábado (16), em Mogi das Cruzes. Ele estava internado no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Com mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Darwin construiu sua trajetória no jornal “O Diário de Mogi”, foi correspondente de importantes veículos do País e fez carreira como um dos maiores nomes do jornalismo regional. Ele comandava o programa de entrevistas, o DV Cast.

Entre as manifestações, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi ressaltou que Valeste construiu uma trajetória marcada pela seriedade, ética e compromisso com a informação. “Ao longo de décadas de atuação no jornalismo regional, dedicou sua marca na história da imprensa e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da comunicação da nossa região. Deixo meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão”.

“Darwin Valente, profissional que marcou a comunicação regional e acompanhou, por muitos anos, os principais acontecimentos do Alto Tietê. Darwin deixa uma trajetória construída com seriedade, posicionamento e dedicação ao jornalismo”, comentou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli destacou que perdeu um amigo querido. “Fica a saudade das conversas, da presença generosa, do olhar humano e da forma única como transformava palavras em conexão de verdade. Seu legado permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele”.

“Foram décadas dedicadas à comunicação, acompanhando de perto a história de Mogi das Cruzes e de toda a nossa região. Sua voz e sua presença deixam um legado importante para o jornalismo do Alto Tietê”, comentou o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.

A RTV Filmes publicou nota e recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista. “Profissional respeitado e apaixonado pela comunicação, Darwin marcou a história do jornalismo no Alto Tietê com sua forma única de informar, entrevistar e se conectar com as pessoas. Nos últimos anos, passou a fazer parte do dia a dia da RTV através do DV Cast, programa que produzia com enorme dedicação, carinho e profissionalismo”.

Darwin deixa sua esposa, filhos, netos e amigos.