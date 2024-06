Audiência sobre privatização da CPTM acontece na sexta em Mogi

A audiência para debater a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, acontecem na próxima sexta-feira (21).

As três linhas, em especial a 11-Coral e as 12-Safira, atendem cidades do Alto Tietê.

A audiência está marcada para começar às 9h30, na sede da OAB de Mogi, próximo ao Fórum, na estação Estudantes.

Para assistir à audiência pública não é necessária a inscrição prévia, respeitando a capacidade de cada local. Os interessados em fazer manifestação poderão ser inscrever por meio de formulário online (link: https://forms.gle/U2EVma2gNLjdkyTt6), entre os dias 6 e 18 de junho de 2024, ou presencialmente, no momento indicado da sessão.

Juntas, as três linhas transportam mais de 17 milhões de pessoas por mês. De acordo com levantamento da CPTM com base em outubro de 2023, a Linha Coral transporta, em um mês, 11,7 milhões de passageiros, a Linha Safira leva 5,4 milhões de pessoas e a Jade, 431,2 mil usuários.

A Linha 11 sai da região central paulistana e vai em direção à zona leste, passando por Poá e chegando a Mogi das Cruzes. A Linha 12 faz um trajeto paralelo, passando por Itaquaquecetuba até Poá. A Linha 13 liga a parte central da capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O processo de transferência das linhas para a iniciativa privada prevê, segundo o governo de São Paulo, a ampliação da Linha Jade, com a construção de dez novas estações. A empresa que assumir essa parte do sistema deverá ainda requalificar a infraestrutura das linhas.

Falhas e indenização

Em 2022, as linhas 8 - Diamante - e 9 - Esmeralda - da CPTM passaram a ser operadas pela Viamobilidade, consórcio formado pela CCR e pelo Grupo Ruas. Primeiras linhas do sistema de trens metropolitanos de São Paulo a serem privatizadas, ambas apresentaram falhas sucessivas no início da concessão.

Os problemas levaram o Ministério Público de São Paulo a abrir uma investigação sobre o funcionamento das linhas concedidas. Em março de 2023, um relatório da promotoria apontou a necessidade de ações emergenciais para garantir a segurança na Linha Diamante.

Passageiros opinam sobre privatização da CPTM

Os passageiros da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opinaram referente à privatização da linha ferroviária. O DS foi até à Estação de Suzano para ouvir as pessoas.

Gerson Carlos Santos entende que a privatização é bem-vinda se for realmente melhorar o serviço. “Se for para ter algo melhor é bom. No domingo você fica 40 minutos para pegar um trem, tiraram o trem das 5 horas. Isso tudo prejudica o passageiro”.

No entanto, ele reforçou que o serviço melhorou nos últimos tempos. “Não está tão ruim como já foi. Antigamente era péssimo, ficava com a porta aberta. Hoje tem um trem confortável, bem melhor. Eu acho que do jeito que está dá para manter, mas se for para vir algo melhor, vai ser bem-vinda a privatização”, disse.

Marçal Gouvea seguiu a mesma linha e disse que a privatização é boa caso realmente melhore o serviço. “Tem alguns problemas que o poder público às vezes camufla. Por exemplo: as operações do trem ficar mais lento no fim de semana e os trens que em horário de pico param em Suzano e voltam para a Luz deixam as plataformas muito cheias”.

Ele disse que um maior investimento por parte do Governo do Estado já faria com que a privatização não fosse necessária. “Se o governo investisse e tivesse comprometimento, já poderia melhorar bastante. Poderia facilitar a vida dos passageiros”, continua.

Marçal continuou dizendo que a extensão da Linha 11-Coral para César de Sousa e da Linha 12-Safira para Suzano seria bom para a população. “Acredito que vai dar mais opção para o usuário. Às vezes uma pessoa desce em Estudantes e precisa pegar mais um ônibus até César. Facilitaria demais, seria bom”, termina.

Nicolas Guilherme entende que a privatização é a melhor opção. “Vai ser uma boa. Vai parar de ter roubo, vai ter menos coisas erradas. É importante. Acho que os problemas nas linhas podem diminuir bastante também”.