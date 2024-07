Aulas da rede municipal voltam na próxima terça para 28 mil alunos

As atividades do 2º semestre letivo de 2024 terão início na próxima terça-feira (23/07) com reunião de pais para toda rede. Já as aulas começam no dia seguinte (24/07) para os alunos que integram as escolas municipais da cidade. No mesmo dia, os profissionais que atuam nas creches estarão em formação para retornarem aos trabalhos com as crianças na quinta-feira (25/07).

De acordo com a pasta, os docentes que lecionam nas unidades escolares retomaram os trabalhos nesta sexta-feira (19/07) para a realização do planejamento visando as atividades da segunda metade do ano. No total, 28 mil alunos que compõem as 102 unidades distribuídas pela cidade retornarão às aulas, incluindo aqueles matriculados nos ensinos infantil e fundamental.

A pasta informa ainda que na última segunda e quarta-feira (15 e 17/07), as equipes escolares participaram de formações e orientações acerca das ações previstas para o 2° semestre. Os trabalhos foram realizados com o objetivo de direcionar os docentes sobre as atividades que serão realizadas pela pasta nas escolas e contaram com a participação das equipes pedagógicas da secretaria.

Sobre as obras realizadas, a pasta informa que, durante o período de recesso, efetuou melhorias em algumas unidades, incluindo reformas, manutenções, pinturas, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas e intervenções nos espaços comuns. No total, seis escolas receberam intervenções estruturais pontuais com o objetivo de melhorar a acessibilidade ou tornar o ambiente mais agradável para a comunidade escolar.

Os trabalhos incluíram a revitalização do muro das escolas municipais Professora Virginia Ferreira Rafful, do Jardim Casa Branca; e Professora Vera Lúcia Marçal Moretti, do Jardim Gardênia Azul. Além disso, outras intervenções foram realizadas atendendo às solicitações das unidades, como a troca de telhado da escola Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique; e a substituição da calha da escola Vera Lúcia Miranda, do Jardim Quaresmeira.

Com relação às intervenções que visam melhorias na acessibilidade, a pasta informa que instalou rampas na escola Esther Hidalgo Leite Rondinelli, do Jardim Gardênia Azul, atendendo esta importante demanda feita pelos docentes da unidade. Por fim, durante o recesso, a Secretaria de Educação também concluiu os trabalhos na escola Samira Antoun Bou Assi, no bairro Chácaras Nova Suzano.