'Baby, me Leva!' ultrapassa 40 adoções em 'Cãominhada'

O último fim de semana foi marcado por ações de valorização da causa animal com a segunda edição de adoção responsável presencial de cães e gatos do projeto “Baby, me Leva!”, em 2025, realizada no último domingo (26/01) no Parque Municipal Max Feffer, e a segunda edição da “Cãominhada” que ocorreu um dia antes, no sábado (25/01), com as presenças do prefeito Pedro Ishi e dos secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang; de Governo, Alex Santos; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione; assim como a do presidente da Câmara, Artur Takayama, e da ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi.

A iniciativa voltada à adoção dos pets, atrelada à rede de apoio que conta com Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores, garantiu um novo lar para 16 animais, sendo 13 cães e três gatos, que se somaram aos 22 pets adotados no eventual inaugural, dia 18 de janeiro, e aos seis que foram encontrados por meio de consulta pelo site suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Com esses números, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fechou o primeiro balanço mensal de ações registrando 44 animais adotados no ano.

Já a “Cãominhada”, organizada pelo Suzano Shopping e apoiada pela Prefeitura de Suzano, promoveu a integração entre tutores e 15 pets por meio de um percurso de 1,5 quilômetro que saiu da Praça Katuya Ashiuchi, nas imediações do centro de compras da rua Sete de Setembro, até o Parque Max Feffer.