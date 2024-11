Balanço da Segurança registra 6,8 mil ocorrências atendidas em 2024

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou, nesta segunda-feira (25/11), na Câmara de Suzano, o balanço das ações realizadas entre os meses de janeiro e outubro, destacando as 6.885 ocorrências cumpridas e as 9.907 rondas escolares proporcionadas pelos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM). Nesta oportunidade, foi detalhada a atuação dos agentes, que resultou em 130 prisões em flagrante, na localização de 45,2 quilos de entorpecentes e no atendimento a 717 chamados relacionados à perturbação de sossego no período.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, que estava acompanhado do diretor de Divisão, Wesley Fernandes; do diretor de Defesa Civil, Antônio Wenzler; da assessora Dayane Indiara; e do GCM Classe Distinta, Marcos Bragança. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa de Leis, Rogério Castilho, e contou com as presenças dos vereadores Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

Durante a audiência, houve uma menção especial ao trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha, que garantiu, nos dez primeiros meses do ano, atendimento a 85 ocorrências de violência doméstica e a 45 ocorrências de descumprimento de medida protetiva, sendo registradas 21 prisões no período. No grupo de 179 mulheres que são monitoradas pela equipe, não foi registrado nenhum crime de feminicídio. Desde 2018, quando foi criado o grupamento, 4.684 mulheres já foram atendidas.

Com a mobilização da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), da Força Patrulha e do Canil, o combate às drogas também foi intensificado neste ano, com 37 ocorrências relacionadas ao tráfico e 42 ligadas à localização de entorpecentes. Os agentes apreenderam R$ 11.904,20 e retiraram das ruas 28.477 invólucros, que somaram 8,67 quilos de cocaína, 14,41 quilos de cannabis, 13,56 litros de lança perfume, 5,82 quilos de crack e 2,75 quilos de ecstasy, skunk, K9 e haxixe.

A atuação nas vias da cidade ainda resultou na apreensão de 102 motos e na localização de 110 automóveis. Na área rural, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) atuou em 205 ocorrências ambientais, que incluíram 95 resgates de animais silvestres, cinco parcelamentos irregulares de solo, cinco descartes irregulares e quatro extrações ilegais de minério, entre outras ações. Já a tecnologia proporcionada pela Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, viabilizou 1.237 atendimentos por parte da GCM no ano, 50,85% a mais do que foi registrado no mesmo período de 2023.

No que diz respeito às condições de trabalho, o balanço trouxe os investimentos realizados no reforço da estrutura e na capacitação dos profissionais. Neste contexto, foram lembradas a aquisição de seis novas motos modelo CB 500X e três novas viaturas modelo L200 Triton; a reposição de 135 unidades de colete balístico; e a realização do curso de habilitação e do estágio de Qualificação Profissional a todos os agentes da GCM. Como forma de devolver parte do conhecimento à sociedade, a pasta também formou 957 crianças pelo projeto Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), que é aplicado a alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental de escolas municipais, com o objetivo instruí-los para evitar as drogas e adotar a cultura de paz como um caminho para suas vidas.

Quanto ao trabalho da Defesa Civil, foram destacados os 1.443 atendimentos realizados na cidade, relacionados aos alagamentos e às vistorias em córregos e residências, além do monitoramento das 45 áreas de risco do município. Também houve menção ao trabalho do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que formou mais 150 pessoas neste ano no Instituto Viva a Vida, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Gardênia Azul e do Cidade Boa Vista e também no Tiro de Guerra. Foram transmitidos conhecimentos sobre alagamentos, enchentes, inundações, fogo em mato, impactos ambientais, primeiros-socorros, acidentes domésticos e animais peçonhentos.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva afirmou que os números atestam a qualidade da atuação dos agentes na cidade. “Temos uma equipe preparada para proteger a população e trabalhar com eficiência para reduzir a criminalidade no município. Nosso empenho tem gerado resultados expressivos no combate ao tráfico de drogas, para a proteção das mulheres e nas ações de preservação do meio ambiente”.