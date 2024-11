Balanço destaca convocação 2.096 servidores em 3 anos

A Secretaria Municipal de Administração apresentou durante a tarde da última quinta-feira (21/11), na Câmara, o balanço de convocações e contratações da Prefeitura de Suzano nos últimos três anos, destacando que 2.096 servidores passaram a integrar o quadro de funcionários da administração municipal. Na oportunidade, ainda houve menção às oportunidades oferecidas para ingresso de estagiários e para os bolsistas da chamada “Frente de Trabalho”, por meio do “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”.

As informações foram compartilhadas pela secretária Cintia Lira, que estava acompanhada dos diretores Thamires Pacheco e André Amaral, este responsável pelo setor de Recursos Humanos. A atividade foi conduzida pelo vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, presidente da Comissão de Administração Pública. Ainda participaram os parlamentares Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; e Artur Takayama. Com relação aos concursos públicos, foi demonstrado que o número de convocados superou em nove vezes a quantidade de vagas estipuladas nos editais.

O resultado reflete o aumento das oportunidades que foram definidas inicialmente por cada uma das publicações, contando os editais 01/2022, com 50 vagas e 485 convocações, que já está encerrado; e aqueles ainda vigentes, que incluem o 02/2022, com 101 vagas e 1.344 convocações; o 03/2022, com quatro vagas e 51 convocações; o 04/2022, com dez vagas e 91 convocações; o 01/2023, com 44 vagas e 47 convocações e o 01/2024, com 18 vagas e 78 convocações.

Outros dois concursos realizados em 2024 ainda estão em andamento, sem registro de convocações até o momento. No que diz respeito à convocação de estagiários na Prefeitura de Suzano, ressaltou-se o estabelecimento do processo seletivo interno, a partir de 2022, pelo qual foram convocados, no mesmo ano, 177 estudantes, além de 150 em 2023 e 91 em 2024. Para esse público, foi proporcionado neste intervalo de tempo o aumento do valor recebido por mês, que variou de R$ 400 para R$ 600 no caso de estudantes de ensino médio, e de R$ 535 para R$ 800 no caso de alunos de ensino superior. Todos ainda ganham R$ 400 de vale-alimentação, com jornada de seis horas diárias, com contrato de dois anos e vale-transporte para quem necessita. Atualmente, 122 estagiários estão atuando na administração municipal.

Quanto ao “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização”, criado pela Lei 5.316/21 para contribuir com a formação e a renda dos munícipes, por meio de uma bolsa-auxílio de R$ 1.412, a pasta classificou 3,5 mil pessoas no último processo seletivo, dentre as quais 765 já foram chamadas para trabalhar, sendo 33 mulheres de vítimas de violência doméstica e 19 pessoas com deficiência. Atualmente, 389 bolsistas estão trabalhando para a prefeitura, numa jornada de seis horas diárias. Eles recebem vale-transporte, quando necessário, e cursos profissionalizantes, tendo contrato de um ano, que pode ser prorrogável por igual período. A secretária afirmou que todas as convocações e contratações revelam a intenção da prefeitura de proporcionar um número expressivo de oportunidades, não só para novos servidores, como também para estagiários e bolsistas.

“As demandas de pessoal nas diversas secretarias municipais têm sido supridas com a chegada de profissionais e estudantes provenientes dos diferentes processos seletivos que temos realizado periodicamente. Todos têm contribuído com o desenvolvimento do município e se qualificado durante o tempo em que permanecem no serviço público”, pontuou Cintia Lira.