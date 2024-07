Bancada Feminista do PSOL de Suzano lançará primeira pré-candidatura coletiva

A Bancada Feminista do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lançará a primeira pré-candidatura coletiva para a Câmara de Suzano. O lançamento oficial será neste domingo (7), às 16 horas, na Avenida João Batista Fitipaldi, na altura do número 67, em Suzano.

Serão três mulheres: Bel Jaccoud, Flávia Andrade e Lilian Santos. As candidaturas coletivas não são regulamentadas pela Justiça Eleitoral, ou seja, apenas uma delas assumirá o cargo como titular, caso os membros sejam eleitos. Então, os membros decidem coletivamente sobre as propostas e votos, no caso, na Câmara Municipal. O mandato coletivo é um acerto informal entre os integrantes. Oficialmente, apenas uma delas será responsável pelo mandato. Ainda não foi definido qual delas será a responsável pelo mandato.

“O projeto visa combater o conservadorismo da cidade”, disse Lilian Santos. “O objetivo é fazer com que as mulheres tenham mais espaço na política. Tanto no Legislativo como no Executivo”, disse Lilian.

As propostas visam estimular as mulheres a ocuparem cargos de poder. Outro ponto destacado por Lilian é que o mandato, caso sejam eleitas, será colocado a sérvio dos movimentos sociais. Por último, ela citou o “combate ao conservadorismo” na cidade. “O feminismo visa combater as injustiças. Não tem nada a ver com ser contra os homens. A ideia é conduzir o mandato a partir de suas lutas”, destacou Lilian.

Bel Jaccoud afirmou no momento o foco é pensar nas pautas que pretendem aprofundar. "A bancada traz consigo esse pensamento coletivo", disse. "É importante para uma cidade que possui um pouco mais de 50 mil mulheres. Estamos na fase de pensarmos nas pautas que pretendemos aprofundar", finalizou.

As eleições municipais ocorrerão no dia 6 de outubro (domingo). A população votará para os cargos de prefeito e vereador. Em Suzano, 19 vereadores compõe o Legislativo.