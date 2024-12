Câmara realiza duas homenagens nesta quarta-feira

A Câmara de Suzano realizará amanhã (4), às 18h30, uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Suzanense a Luiz Henrique Benites Bot e Raphael Nunes Rocha. As homenagens são de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado.

Luiz Henrique Benites Bot nasceu em José Bonifácio, no interior do estado, é casado e tem um casal de filhos.

Ele foi médico intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano de 2007 a 2010.

Bot é médico gastrocirurgião, com experiência em cirurgia de gastroenterologia, e coloproctologista, responsável por cirurgias laparoscópicas e cirurgias bariátricas, bem como médico plantonista de cirurgia geral no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Atualmente Bot atua como diretor médico no Hospital e Maternidade de Suzano (antiga Santa Casa de Misericórdia de Suzano).

O outro homenageado é Raphael Nunes Rocha. Ele nasceu em Vitória (ES), é casado e tem dois filhos.

Rocha é cirurgião dentista e pós-graduado em Saúde Pública pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Também possui MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em Reabilitação Oral pela Universidade de Nova Iguaçu (Unig).

O homenageado atua na área da saúde pública desde 2005 e atualmente é o diretor nacional de Projetos do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), onde trabalha há 12 anos. Ele é responsável pela expansão da organização social no Estado de São Paulo.