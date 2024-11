Câmara terá audiência da Comissão de Política Urbana

A Câmara de Suzano terá na segunda-feira (11), às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas relacionadas à gestão dos ecopontos (competência municipal e autuações), processos administrativos em trâmite e número de árvores cortadas.

A atividade será comandada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que tem como presidente o vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, como relator o parlamentar Antonio Rafael Morgado (PSD), o professor Toninho Morgado e como membro o vereador Jaime Siunte (Avante).

Acompanhe

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião da Casa de Leis (rua dos Três Poderes,65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara de Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.