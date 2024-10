Câmara terá audiência sobre proteção e bem-estar animal

A Câmara de Suzano terá nesta quinta-feira (31), às 17 horas, uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente quanto ao bem-estar animal. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.

O convite da audiência é feito pela Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar Animal do Legislativo, que tem como presidente o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, como relator o parlamentar Jaime Siunte (Avante) e como membro o vereador Artur Takayama (PL).

Acompanhe

A audiência pública é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na sede da Casa de Leis (rua dos Três Poderes,65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara de Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.