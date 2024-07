Câmeras das ruas, casas e lojas serão interligadas em sistema único de segurança

As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Suzano poderão se interligadas com as instaladas pela população em suas casas. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, durante participação do DS Entrevista.

Ele explicou que as câmeras do Central de Segurança Integrada (CSI) fariam parte de um sistema onde a população poderia incluir as câmeras de segurança inseridas em suas residências. “Estamos preparando um processo licitatório para ter um sistema que nos permite integralizar as câmeras particulares que estão dispostas nas ruas, seja de lojas, casas, tudo. Quem tiver câmera, pode disponibilizar para a gente integralizar no nosso sistema”, disse.

Afrânio disse, ainda, que a possibilidade de contar com a inteligência artificial no sistema agilizaria o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM). “O trabalho do policial de ficar fazendo vídeo-patrulhamento não vai precisar ser feito, porque você vai poder digitar os dados que você quer e a inteligência artificial vai buscar em todas as câmeras, mas em fração de segundos, minutos.

Vai facilitar e agilizar demais. A tecnologia vem para somar. Um trabalho que eu faço com quatro ou cinco agentes eu vou poder fazer com um ou dois, enquanto os outros podem estar patrulhando, prestando serviço presencial nas ruas, que também é muito importante”, continua.

Outra melhoria na segurança de Suzano é em relação à leitura de placas de carros que passam pela cidade. De acordo com Afrânio, foi assinado com o governo do estado o “Muralha Paulista”.

“Assinamos com o governo do estado o sucessor do Detecta, o Muralha Paulista, que vai nos permitir a ampliação da leitura de placas de veículos em pontos estratégicos da cidade. Vamos fazer uma espécie de muralha virtual na cidade, em todas as entradas e saídas e vamos poder acompanhar a entrada e a saída da cidade. Vai ler a placa e mostrar se tem alguma queixa no veículo, produto de furto, de roubo, a movimentação do veículo, se é suspeita ou não. Esse monitoramento já é feito em algumas cidades e se mostrou muito satisfatório. É isso que queremos para a cidade, cada vez melhorar nosso sistema de segurança”.

O secretário de Segurança afirmou que a cidade conta com um bom número de câmeras de monitoramento. “Hoje o que temos já é o suficiente para dar um bom respaldo nas ocorrências. Por exemplo, todas as ocorrências que temos de automóvel localizado, em algum momento ele passou por uma câmera e a gente acessou. Tem um intercâmbio também com as cidades vizinhas, eles veem e avisam, nós vemos e avisamos outras cidades. Já pegamos várias situações de roubo em andamento, de furto de veículo e recuperamos o veículo com a prisão em flagrante”.

Criminalidade em Suzano

Em relação à criminalidade em Suzano, Afrânio afirmou que os números atuais da cidade são “aceitáveis” e que a principal deficiência da cidade é na sensação de segurança. “Hoje operamos com indicadores criminais aceitáveis. O que temos deficiência é na sensação de segurança, que não depende só de um trabalho de polícia. Às vezes a pessoa se sente segura quando vê o mato cortado, a rua devidamente asfaltada, a calçada em boas condições”.

Ele contou, ainda, que a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade tem se destacado nos apoios às Polícias Militar e Civil. “A GCM tem se destacado como um braço de apoio muito forte dessas instituições e eu acho que não larga mais”, finalizou.