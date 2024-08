Campanha de Pedro Ishi percorre os bairros Vila Cunha, Jardim Itamaracá, Tabamarajoara e Leblon

A campanha do candidato a prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), percorreu as ruas dos bairros Vila Cunha, Jardim Itamaracá, Tabamarajoara e Jardim Leblon, com apoio dos moradores locais, que ouviram as propostas do candidato à prefeitura Pedro Ishi (PL), da coligação “Juntos Para Suzano Seguir Avançando”. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o candidato a vice Said Raful (PSD) também participaram da atividade.



Ao lado do caminhão de som, o trio de lideranças políticas destacou os avanços nos bairros da região sul, como a melhoria da iluminação pública; ampliação da coleta de esgoto; pavimentação e recapeamento de ruas; e criação da Arena Esportiva Tabamarajoara. A caminhada ainda teve a participação dos candidatos a vereador Joel Lourenço (PP); Michel Castro (Avante); Rogério Castilho (PSB); Ykaro Ishi Torcini (PSB); Luiz Carlos Geraldo (MDB), o Professor Luizinho; Antonio Rafael Morgado (PSD), o Professor Toninho Morgado; Nilton de Sousa (PP), o Nilton GCM; Diomar Prudente Leite Guerra (União Brasil), a GCM Guerra; Sebastião Vidal Dias (PSD), o Tiãozinho Ashiuchi; Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse; Willer José Franco (PL), o Willer Segurança; Josilene Barros de Lima (PL), a Jô Barros; Gilvan Cícero de Lima (DC), o Gilvan Nova América; João Soares de Oliveira Neto (PSD), o João do Mercado; Joaquim Castro de Souza (PSD), o Major Castro; e Rosemary Caxito (MDB), a Comandante Rosemary.



Durante a caminhada, o prefeito falou com a população e destacou como a continuidade do governo, com Pedro Ishi, pode contribuir muito mais com a cidade. “Nós pudemos realizar muitas obras e ações nesses locais. Vamos seguir com este trabalho, desta vez com o Pedro à frente e com o Said apoiando, e tenho absoluta convicção de que vamos conquistar ainda mais benefícios não só para a região sul, mas para toda a cidade”, avaliou.



Pedro também ressaltou os avanços nos últimos anos e reiterou que dará continuidade ao desenvolvimento de Suzano. “Agora não é hora de retroceder, temos que olhar para frente e pensar na continuidade deste trabalho, que é aprovado por quase 90% da população, para manter nosso município no caminho do desenvolvimento. Tenho certeza de que vamos realizar um bom governo a partir de janeiro do ano que vem”, definiu o candidato da coligação “Juntos para Suzano seguir avançando”.