Candidatos a prefeito: 79,5% se declaram brancos; 77,2% têm nível superior na região

Dos 44 candidatos a prefeito no Alto Tietê (8 mulheres e 36 homens), 35 se declaram brancos (79,5%). Os negros são 18% - 5 pretos e 3 pardos.

Um se declarou de cor/raça amarela (2,2%).

Os dados são da Justiça Eleitoral no “DivulgaCand” do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento também traz o grau de instrução dos candidatos do Alto Tietê. São 77,2% (34) com nível superior; 4,5% com superior incompleto (2); 15,9% com ensino médio completo (7), e 2,2% com fundamental incompleto (1).

Os números da Justiça Eleitoral no Alto Tietê são diferentes dos apresentados na média do País.

Em todo o Brasil, a Justiça Eleitoral registrou 240.587 candidatos negros, o que representa 52,7% das candidaturas. Foi a segunda vez na história que supera o número de candidatos brancos, que este ano são 215.763. Os dados somam postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro.

Antes, a única eleição na qual as candidaturas de negros haviam superado as de brancos foi nas eleições gerais de 2022, quando o número de candidatos negros representou 50,2% do total. Nas eleições municipais de 2020, essa taxa havia ficado em 46,4%.

No Brasil, a sigla com maior percentual de candidaturas negras foi o PCdoB, com 70,19% de suas candidatas se declarando negras, bem como 73,4% dos candidatos homens. Já o Novo tem o maior percentual de mulheres não negras candidatas, 58,06%, e o PL a maior taxa de homens não negros candidatos, 56,4%.

Os percentuais de cada agremiação podem ser encontrados no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).