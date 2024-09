Candidatos de Suzano somam 42 propostas para o meio ambiente

A área do meio ambiente conta com 42 propostas, somando os planos de Governo dos cinco candidatos a prefeito de Suzano. O DS traz as ideias dos candidatos para o meio ambiente da cidade para o mandato de 2025 a 2028.

Caian Zambotto (PSOL) conta com sete propostas para o meio ambiente, sendo a principal a criação de diversos parques e áreas verdes na cidade. A modernização e revitalização de edifícios antigos, adaptando-os às novas necessidades ambientais também é citado.

O candidato também propõe: implementar políticas para preservar as áreas verdes e combater a perda de cobertura vegetal; potencializar os Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, promovendo governança ambiental participativa; desenvolver práticas eficazes para a proteção e recuperação dos mananciais e outros bens comuns; garantir recursos específicos no planejamento orçamentário para a gestão hídrica e ambiental; e implementar lixeiras automáticas nos mercados, além de ações para reduzir os resíduos.

A candidata Gerice Lione (Podemos) desenvolveu dez propostas para o meio ambiente. O plano de Governo mostra a pretensão de utilizar energia solar, eólica e outras fontes limpas.

O plantio de árvores, a recuperação de áreas degradadas e a inclusão de temas ambientais no currículo escolar, por meio de atividades práticas, também são propostos.

Outras propostas são: a criação e manutenção de parques, reservas e áreas de proteção ambiental; a proteção de nascentes, rios e lagos, além do incentivo ao uso consciente de água; a reciclagem e a reutilização de materiais; ações para reduzir a poluição do ar, da água e do solo; o incentivo ao transporte público e à mobilidade ativa; o incentivo à construção verde e ao uso de materiais sustentáveis; e a colaboração para a implementação de projetos e estudos ambientais, por meio de parcerias com ONGs e instituições de pesquisa ambiental.

O candidato Pedro Ishi (PL) conta com 12 propostas.

Ele propõe a implantação do Programa de Educadores Ambientais Populares e do Polo de Educação Ambiental. Este segundo seria em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Outras implantações previstas são: uma Usina de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos, por meio de Parceria Público-Privada (PPP); Reservas Particulares de Patrimônio Natural Municipal; e o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, buscando a ampliação da rede de água potável e esgotamento sanitário e com saneamento rural.

Está nas propostas a elaboração do Plano de Arborização Urbana como ferramenta de cadastro e ampliação das espécies arbóreas da cidade, redução da temperatura média e a ampliação da qualidade do ar.

O plano de Governo prevê a manutenção da cidade com a classificação de Selo Verde-Azul, do Governo do Estado de São Paulo; o fortalecimento das ações de fiscalização ambiental, a ampliação do Programa Caçamba-Verde; a ampliação das ações de apoio aos catadores de recicláveis; e a consolidação como política pública as ações de Bem-Estar Animal, como serviço de atendimento veterinário e de posse responsável, como o “Baby, me Leva”.

O candidato Sérgio do Povo (Mobiliza) conta com três propostas para a área, sendo elas: a ampliação de zonas de proteção e fiscalização ambiental das áreas da cidade; a criação da moeda para troca de lixo reciclável e geração da economia local; e a fiscalização da frota de automóveis e transportes terrestres para liberação ambiental.

Walmir Pinto (PV) desenvolveu dez propostas para o meio ambiente de Suzano, começando com a mudança no padrão energético dos prédios públicos, utilizando energia solar. Um plano de recuperação de áreas frágeis com a implantação de elementos de drenagem e plantio de espécies nativas deve ser desenvolvido caso seja eleito.

O candidato propôs realizar obras de contenção de encostas e drenagem nas áreas já identificadas como de risco geotécnico e de inundação, o que garantiria a posse da terra aos moradores.

Outra proposta é a “busca de contrapartidas do setor empresarial que produz imensos empreendimentos traduzidas como recuperação ambiental e equipamentos como alternativas energéticas”.

As demais propostas do candidato são: a implantação de lotes urbanizados para a população de baixa renda como alternativa habitacional aos moradores de área de risco; criar um sistema de espaços livres dos bairros para o centro, com a implantação de praças públicas nos diversos bairros sob a ótica central da arborização e permeabilização do solo; recuperação dos mananciais e criação de unidades de conservação, coibindo a ocupação predatória e os parcelamentos clandestinos; a implantação de um sistema cicloviário como alternativa aos veículos automotores; alteração da matriz energética dos veículos de transporte coletivo; e a elaboração de um Plano Local de Habitação de Interesse Social e um Plano Municipal para a Emergência Climática, onde sejam apontadas soluções efetivas para o município.