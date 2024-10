Candidatos desenvolvem 33 propostas para esporte e lazer

Os candidatos à Prefeitura de Suzano desenvolveram 33 propostas destinadas ao esporte e ao lazer dos munícipes. Área vai receber investimentos por parte dos candidatos.

Caian Zambotto (PSOL) colocou cinco propostas em seu plano de Governo, sendo uma delas a implantação de instalações dedicadas a ginástica, natação e beisebol, com infraestrutura de alta qualidade. Além disso, ele propõe criar skateparks, paredes de escalada e espaços multifuncionais.

Os espaços multifuncionais, inclusive, seriam utilizados como centro comunitário de inclusão. O psolista também propõe a implantação de programas de inclusão social e comunitária.

Gerice Lione (Podemos) colocou em seu plano de Governo 11 propostas, sendo a principal a concessão do Parque Max Feffer e do Estádio Municipal, o Suzanão. A ideia é melhorar o atendimento à população com restaurantes, lanchonetes, banheiros, playgrounds, eventos e espaços pet. A candidata propõe a construção e a revitalização de complexos esportivos, além de implantar programas de incentivo ao esporte escolar e apoio ao esporte amador e profissional.

Pedro Ishi (PL) colocou nove propostas no seu plano de Governo. Entre elas está a implantação de novas áreas e equipamentos com características de uso integrado para atividades esportivas, culturais, de lazer e de convivência em consonância com as demandas da cidade. O Parque Cultural e Esportivo no distrito de Palmeiras se encaixa nessa proposta. O candidato pretende ampliar convênios na área esportiva com associações diversas, permitindo que as ações formativas e práticas cheguem a todos.

Sergio do Povo (Mobiliza) desenvolveu uma proposta para a área: realizar investimentos e destinação de recursos para entidades sociais de regiões mais carentes para atividades esportivas de formação, principalmente de crianças de 6 a 16 anos.

Walmir Pinto (PV) conta com sete propostas para a área de Esporte e Lazer. A primeira é uma infraestrutura esportiva acessível, com espaços projetados levando em consideração a inclusão de pessoas com deficiência, além de serem acessíveis por meio de transporte público. O candidato também quer implantar tecnologia para monitoramento e gestão de espaços, o que permitiria que os gestores otimizem a utilização e a manutenção dos espaços. Walmir colocou como proposta a promoção da atividade física como um todo e a realização de eventos esportivos de destaque. O candidato também pretende realizar a inclusão social e cultural, oferecendo oportunidades para pessoas de diferentes origens e habilidades.