Candidatos querem zerar déficit de creches e aumentar vagas na rede

Os cinco candidatos a prefeito de Suzano focam suas propostas, na área de educação, no combate ao déficit de vagas de creche.

O DS pesquisou o plano de governo e resume os principais tópicos.

Caian Zambotto

O programa de governo do candidato Caian Zambotto (PSOL) "Suzano 50" prevê uma Educação como Direito Universal.

O programa também prioriza a educação inclusiva, “garantindo que todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou sociais, tenham acesso ao ensino de qualidade”.

Um dos objetivos é zerar a fila por vagas em creches e melhorar a qualidade do ensino fundamental.

O candidato também quer a expansão da oferta de vagas, melhorias na infraestrutura escolar e qualificação dos profissionais da educação.

Assegurar refeições nutritivas e equilibradas para todos os alunos são outras metas.

Em relação aos uniformes e material escolar, o candidato propõe a distribuição de itens de alta qualidade para todos os alunos.

A valorização dos profissionais da educação é outra proposta. O objetivo é reconhecer e valorizar os educadores através de um plano de carreira atrativo com o desenvolvimento de um plano de carreira e reimplementação do programa de cargos e salários. Outro objetivo é de assegurar transporte seguro e eficiente para todos os alunos. O candidato também propõe fortalecimento e expansão do serviço de transporte escolar. Ele também defende o fortalecimento dos conselhos escolares e implementação de medidas de segurança.

Gerice Lione

O programa de governo da candidata Gerice Lione prevê a construção de complexo educacional com a “instalação de estrutura educacional que contemple todos os pilares da educação, com salas de aulas, quadras poliesportivas, piscinas, refeitório e auditórios”.

Ela também quer a universalização do acesso à educação infantil; estudo para criação de novas creches e ampliação de vagas para crianças de 0 a 5 anos. O programa de governo de Gerice também prevê a reforma e ampliação das escolas municipais, melhoria das infra-estruturais e construção de novas salas de aula para atender a demanda.

Ela também defende a valorização e capacitação de professores; programas de formação continuada e incentivos para qualificação. A tecnologia na educação de Gerice prevê a implementação de laboratórios de informática e acesso à internet em todas as escolas.

Há também os “Programas de Educação Integral” com estudo para expansão do horário escolar com atividades extracurriculares, como artes, esportes e cultura e ainda o reforço escolar. Gerice defende ainda o engajamento da comunidade escolar com incentivo à participação dos pais e da comunidade na gestão e atividades escolares.

Pedro Ishi

O plano de governo de Pedro Ishi prevê a criação de 1,5 mil novas vagas em creches, seja na rede própria ou indireta (creches comunitárias), visando zerar a fila de espera em todas as regiões. Ele também quer ampliar o número de unidades escolares na rede municipal, criar Centro de Apoio à Criança com Deficiência, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento multidisciplinar no contraturno.

Pedro Ishi prevê ainda a ampliação do número de salas de recursos multifuncionais nas escolas da rede municipal de educação para atendimento das crianças com deficiência, bem como incrementar materiais lúdicos e tecnológicos.

Ele também quer ampliar o quadro de profissionais de apoio às crianças com deficiência; o número de professores para o Atendimento Educacional Especializado e criar estruturas físicas nas escolas Municipais visando o aumento de unidades em Período Integral (Projeto Jornada Estendida).

Pedro Ishi também quer construir e implantar o Polo de Educação Ambiental, fortalecer o Programa “Prevenir a Violência Escolar” com a contratação de psicólogos e assistentes sociais e solidificar as relações intersetoriais com as demais Secretarias Municipais; destinar mais recursos ao Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDM) e ampliar o valor para as crianças matriculadas em creches de período integral.

Ele também prevê a continuidade à política de valorização do Magistério; e apoio a implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec). Outra meta do plano de educação de Pedro Ishi prevê o incentivo e apoio à implantação do curso de Medicina em Suzano, além de mais ofertas de Cursinhos pré-vestibulares.

Sergio do Povo

O candidato Sergio do Povo (Mobiliza) tem como propostas inserir o ensino digital nas escolas da rede, a criação de mais vagas e a inclusão de apoio e suporte para os familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Walmir Pinto

O candidato Walmir Pinto (PV) quer colocar a Educação no centro do desenvolvimento. O plano de governo se inicia com educação ambiental. O candidato quer incorporar os primeiros anos de ensino para conscientizar as gerações futuras sobre a importância da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Ele prevê também a tecnologia na educação para integrar e tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e acessível. Isso inclui o uso de realidade virtual, inteligência artificial e outras ferramentas para promover uma educação mais interativa e personalizada.

Na inclusão digital, Walmir quer garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário à educação digital, fornecendo recursos e treinamento adequados para superar a exclusão digital. Ele também quer promover a educação Inclusiva e Solidária.

O projeto de Walmir também prevê Parcerias Público-Privadas na Educação para estabelecer parcerias entre o setor público, empresas, organizações da sociedade civil e religiosas, para enriquecer o sistema educacional com recursos adicionais e experiências práticas.

Ele também quer projetar escolas e universidades como espaços sustentáveis, utilizando tecnologias verdes, energia renovável e práticas de construção ecológicas para promover a consciência ambiental. Também prevê uma Educação para a Saúde e o Bem-Estar com a inclusão de programas educacionais que promovam a saúde mental, emocional e física, bem como práticas de estilo de vida saudáveis, para garantir o bem-estar geral dos cidadãos suzanenses.