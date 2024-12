Cantata de Natal 'Vivo Está' acontece nesta sexta no Teatro Armando de Ré

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) será palco nesta sexta-feira (13/12), às 18h45, da Cantata de Natal “Vivo Está”. A apresentação será conduzida pelos alunos do coral Nova Geração, formado por integrantes do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti e convidados. O evento, que é gratuito e aberto ao público, é promovido pela Prefeitura de Suzano em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

A atividade será coordenada pela maestrina Lucimar Barbosa e contará com a participação de 140 integrantes. Com classificação livre, o evento também terá a presença de convidados da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) de Suzano, que se juntarão ao grupo para a performance. Este ano, com o tema “Vivo Está”, a cantata abordará a vida de Jesus Cristo, destacando passagens que simbolizam a esperança e a renovação, características centrais do Natal. Um dos momentos marcantes será a encenação da visita dos três reis magos, que trará um simbolismo especial ao evento, representando a devoção e a celebração do nascimento do Salvador.

O espetáculo terá duração aproximada de 1h40 e contará, além dos diálogos, com cantorias e encenações que recriarão passagens bíblicas de forma artística. A produção incluirá figurinos temáticos e cenários elaborados, oferecendo uma experiência imersiva ao público. O objetivo é transmitir a mensagem do Natal de maneira emocionante, destacando valores como esperança, fé e renovação.

A dirigente do CCMI e do Saspe, Larissa Ashiuchi, ressaltou o sucesso da cantata como um evento tradicional que promove integração e celebração no município. Segundo ela, a apresentação não apenas enaltece o espírito natalino, mas também valoriza o talento e a dedicação dos integrantes do coral Nova Geração e dos convidados. “Essa cantata é uma oportunidade especial para reunir famílias e amigos em um momento de fé, arte e emoção. É muito gratificante ver o empenho dos participantes em oferecer um espetáculo tão bonito para a nossa cidade", destacou.