Cantata de Natal 'Vivo Está' reúne música e harmonia

A magia do Natal tomou conta de Suzano na última sexta-feira (13/12) com a realização da Cantata de Natal “Vivo Está”, protagonizada pelos participantes do coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. O evento, promovido em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e apoio do Fundo Social de Solidariedade, ocorreu no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, reunindo mais de 400 pessoas. As apresentações encantaram a plateia com performances marcantes que exaltaram os valores desta época festiva, como amor, esperança e solidariedade.

O espetáculo contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da presidente do Fundo Social, dirigente do CCMI e do Saspe, a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, e do vereador e prefeito eleito Pedro Ishi. O público que compareceu ao evento teve a oportunidade de assistir a apresentações de passagens bíblicas marcantes, como a Santa Ceia e a Ressurreição de Cristo. As cenas foram interpretadas por 140 participantes, entre cantores do coral, atores responsáveis pelas encenações e convidados da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) de Suzano, com coordenação da maestrina Lucimar Barbosa.

O cenário foi elaborado com detalhes que transportaram os espectadores para o contexto das passagens retratadas. A combinação dos elementos visuais e das performances contribuíram para tornar o evento uma experiência memorável para o público presente.

Larissa destacou que a iniciativa busca se consolidar como uma tradição da cidade, fortalecendo os laços da comunidade e promovendo momentos de integração e fé. “Eventos como esse não apenas preservam valores culturais, mas também incentivam a participação dos moradores, criando um ambiente de união e acolhimento, além de oferecer a oportunidade de reafirmar nossas raízes e promover a solidariedade", afirmou ela.

Por sua vez, o prefeito pontuou a relevância do evento para a promoção de valores em sociedade. “É uma alegria ver a nossa cidade se reunindo em momentos como esse, que reforçam a cultura, a música e a harmonia, além de ressaltar o nosso compromisso em apoiar projetos que incentivem a inclusão, o bem-estar e que dialoguem com as tradições locais, oferecendo ao mesmo tempo espaço para a participação dos suzanenses”, destacou Ashiuchi.

A atividade também foi prestigiada pelos secretários municipais Paulo Pavione, de Comunicação Pública; Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, de Esportes e Lazer; Geraldo Garippo, de Assistência e Desenvolvimento Social; e pelos vereadores Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, e Artur Takayama, além do vereador eleito João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo.