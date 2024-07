Carreta da mamografia atende no São José e Parque Maria Helena em agosto

A Secretaria de Saúde de Suzano disponibilizará uma carreta da mamografia para ofertar exames por livre demanda entre os dias 5 e 16 de agosto na Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José (rua Turquia, 501), e entre os dias 19 e 30, também de agosto, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Doutor Adhemar Pereira de Barros, 147).

Nesses postos, serão distribuídas, em cada um desses dias, 46 senhas a partir das 7h30 da manhã. Os exames serão realizados até às 17 horas.

O atendimento às mulheres de 50 a 69 anos será feito sem necessidade de pedido médico. As munícipes dessa faixa etária devem apresentar apenas documento de identidade com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os exames nas mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima dos 70 anos serão feitos mediante apresentação de pedido médico, além dos documentos já citados.

No dia do exame, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também recomenda-se a realização do exame entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes da mamografia. Em geral, esse procedimento também não é feito em gestantes e lactantes.

Nessa mesma carreta, além dos exames de mamografia, serão efetuados exames de ultrassonografia com o objetivo de atender pacientes já agendadas pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda registrada nas unidades de saúde. O secretário Diego Ferreira afirmou que o serviço especial oferece mais uma grande oportunidade para as mulheres realizarem os exames de mamografia e ultrassonografia. “Poderemos contemplar uma quantidade expressiva de munícipes nesses dias em que a carreta estiver nos postos de saúde. É fundamental esse diagnóstico para detecção precoce do câncer de mama e a garantia do tratamento no tempo oportuno”, declarou Ferreira.