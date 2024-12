Carreta da Mamografia chega a 4,9 mil exames realizados desde agosto

A Secretaria de Saúde de Suzano chegou à marca de 4,9 mil exames realizados com a Carreta da Mamografia, que está disponibilizada para a população desde o mês de agosto. Os números foram alcançados com os 3.187 exames de mama proporcionados pela unidade móvel, que permanecerá na Unidade de Saúde da Família (USF) Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456 - Vila Amorim) até esta sexta-feira (06/12), sua última parada neste ano.

Conforme já tem ocorrido, o serviço segue realizando 45 atendimentos diários gratuitos, via distribuição de senhas por livre demanda, entre 7h30 e 16h30. Os outros 1.713 exames registrados são relacionados aos agendamentos de ultrassonografia do setor de Regulação, que zeraram a espera das demandas relacionadas à próstata.

Para serem atendidas, todas as mulheres deverão apresentar documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação às munícipes que têm entre 35 e 49 anos e mais de 70 anos, é exigido ainda o pedido médico referente ao procedimento, não sendo necessário para aquelas com idade entre 50 e 69 anos.

No dia deste atendimento específico, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também se recomenda a realização da mamografia entre o quinto e o décimo dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes do procedimento, que também deve ser evitado em mulheres gestantes e lactantes.

A iniciativa é parte do projeto “Saúde Itinerante”, que está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). Por meio deste trabalho, a unidade móvel proporcionou o serviço na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena; na rua Sebastião Moreira, no bairro Parque Palmeiras; na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; e no estacionamento do Supermercado Shibata, no bairro Parque Suzano.

O secretário Diego Ferreira destacou que o projeto tem alcançado os resultados esperados. “A ideia da iniciativa é tornar a realização de exames de imagem mais acessível para a população, de forma que mais munícipes pudessem realizar o procedimento. Já contemplamos mais de 3 mil mulheres com a oferta da mamografia e ainda reforçamos o atendimento para ultrassonografia. Chegamos a todas as regiões da cidade com a carreta, levando o nosso cuidado às moradoras que precisavam desse suporte”, ressaltou o titular da pasta.