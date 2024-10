Carreta da mamografia faz atendimento na USF do Jardim Suzanópolis

A carreta da mamografia do projeto “Saúde Itinerante” iniciou na última quinta-feira (10/10) mais uma fase de atendimentos em Suzano. O equipamento agora está na Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis) recebendo mulheres a livre demanda para exames de mamografia e absorvendo parte dos encaminhamentos para ultrassonografia da cidade. O serviço deve permanecer no local até o fim de outubro.

Nos dois primeiros dias foram realizadas 96 mamografias, mas desde 5 de agosto – data em que foram iniciados os trabalhos -, a Secretaria Municipal de Saúde já registrou 1.997 mamografias e 889 ultrassonografias feitas. O equipamento passou pela USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena; e pela rua Sebastião Moreira, 111, no bairro Parque Palmeiras, atendendo as três regiões da cidade.

Diariamente as equipes entregam cerca de 45 senhas para a realização das mamografias. A distribuição ocorre a partir das 7h30 e o atendimento segue até as 16h30. A ideia da iniciativa é tornar a realização de exames de imagem mais acessível para a população. O município está próximo de bater a meta estipulada no início da ação, que é de realizar 2 mil mamografias e 1,2 mil ultrassonografias de diversas outras especialidades, atendendo pacientes já agendadas pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda registrada nas unidades.

O atendimento às mulheres de 50 a 69 anos está sendo feito sem necessidade de pedido médico. As munícipes dessa faixa etária devem apresentar apenas documento de identidade com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os exames nas mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima dos 70 anos serão feitos mediante solicitação de médico ou enfermeiro, além dos documentos já citados.

No dia do exame, deve ser evitado o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco. Também recomenda-se a realização do procedimento entre o 5º e o 10º dia após a data de início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito algum exame de contraste venoso, deve ser aguardado um período de 48 horas antes da mamografia. Em geral, esse procedimento também não é feito em gestantes e lactantes.

O secretário Diego Ferreira recomendou que as mulheres que vivem nos bairros do centro expandido aproveitem o retorno da carreta para a região. “A prevenção, não só ao câncer de mama mas a outros também, é muito importante e o Outubro Rosa é um mês que reforça isso. A carreta vem fazendo um grande trabalho na cidade e agora retornou para o centro. As mulheres que ainda não realizaram os exames precisam fazê-lo e essa é uma grande oportunidade. A mamografia é feita à livre demanda, então é só chegar, pegar a senha e passar pelo atendimento”, lembrou Ferreira.