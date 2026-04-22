Carro bate em poste e interdita avenida em Mogi

Um carro bateu em um poste, na manhã desta terça-feira (21), e interditou totalmente a avenida Guilherme Giorgi, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, a via foi liberada no início da tarde, em ambos os sentidos, após entrar em operação de faixa reversível no sentido Suzano-Mogi.

Para dar apoio a veículos de grande porte, agentes de trânsito atuaram no local durante a operação. Já as vítimas do acidente foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.