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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Trânsito

Carro bate em poste e interdita avenida em Mogi

Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros

22 abril 2026 - 09h42Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Para dar apoio a veículos de grande porte, agentes de trânsito atuaram no local durante a operaçãoPara dar apoio a veículos de grande porte, agentes de trânsito atuaram no local durante a operação - (Foto: PMMC / Divulgação)

Um carro bateu em um poste, na manhã desta terça-feira (21), e interditou totalmente a avenida Guilherme Giorgi, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, a via foi liberada no início da tarde, em ambos os sentidos, após entrar em operação de faixa reversível no sentido Suzano-Mogi.

Para dar apoio a veículos de grande porte, agentes de trânsito atuaram no local durante a operação. Já as vítimas do acidente foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

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