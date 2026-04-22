Com a aproximação do Dia das Mães, busca por flores ganha espaço no comércio de Suzano

Com a aproximação do Dia das Mães, que será celebrado no próximo dia 10, a procura por flores já começa a se intensificar gradualmente em Suzano. Nesse cenário, a Casa das Flores, localizada no Mercado Municipal da cidade (rua Nove de Julho, 1255), se prepara para o período, tradicionalmente marcado pelo aumento na demanda. A loja aposta em variedade, organização e opções personalizadas para quem busca um presente tradicional e cheio de significado.

Consideradas uma das formas mais clássicas de homenagem, as flores seguem entre os itens mais procurados na data, principalmente pela capacidade de transmitir sentimentos de forma simples e marcante. A expectativa dos comerciantes é de crescimento nas vendas nos dias que antecedem a celebração.

Na Casa das Flores, o preparo envolve reforço no estoque e na produção de arranjos para diferentes perfis de público. A loja oferece desde buquês tradicionais até composições mais elaboradas, atendendo desde presentes rápidos até escolhas mais personalizadas.

À frente da loja, Jaqueline Buchener destaca que o momento exige atenção aos detalhes. “O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para nós. A gente se organiza com antecedência para garantir variedade e qualidade, porque sabemos que cada cliente quer encontrar algo especial para demonstrar carinho e gratidão”, afirma.

O aumento na procura também reflete mudanças no comportamento do consumidor, que tem buscado mais praticidade, mas sem abrir mão de personalização e significado na hora de presentear.

Para o presidente da Associação de Comerciantes do Mercadão, Roberto Tavares, a data reforça o papel do espaço como um centro completo de compras. “O Mercadão é um espaço acolhedor e completo. Em datas como o Dia das Mães, conseguimos oferecer diversas opções em um só lugar, facilitando a escolha de quem quer presentear com carinho e qualidade, além de valorizar os comerciantes locais”, ressalta.