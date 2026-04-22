Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Com a aproximação do Dia das Mães, busca por flores ganha espaço no comércio de Suzano

Arranjos florais seguem entre as principais escolhas para homenagear a data, movimentando estabelecimentos especializados

22 abril 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Arranjos florais seguem entre as principais escolhas para homenagear a data, movimentando estabelecimentos especializadosArranjos florais seguem entre as principais escolhas para homenagear a data, movimentando estabelecimentos especializados - (Foto: Divulgação/Casa das Flores )

Com a aproximação do Dia das Mães, que será celebrado no próximo dia 10, a procura por flores já começa a se intensificar gradualmente em Suzano. Nesse cenário, a Casa das Flores, localizada no Mercado Municipal da cidade (rua Nove de Julho, 1255), se prepara para o período, tradicionalmente marcado pelo aumento na demanda. A loja aposta em variedade, organização e opções personalizadas para quem busca um presente tradicional e cheio de significado.

Consideradas uma das formas mais clássicas de homenagem, as flores seguem entre os itens mais procurados na data, principalmente pela capacidade de transmitir sentimentos de forma simples e marcante. A expectativa dos comerciantes é de crescimento nas vendas nos dias que antecedem a celebração.

Na Casa das Flores, o preparo envolve reforço no estoque e na produção de arranjos para diferentes perfis de público. A loja oferece desde buquês tradicionais até composições mais elaboradas, atendendo desde presentes rápidos até escolhas mais personalizadas.

À frente da loja, Jaqueline Buchener destaca que o momento exige atenção aos detalhes. “O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para nós. A gente se organiza com antecedência para garantir variedade e qualidade, porque sabemos que cada cliente quer encontrar algo especial para demonstrar carinho e gratidão”, afirma.

O aumento na procura também reflete mudanças no comportamento do consumidor, que tem buscado mais praticidade, mas sem abrir mão de personalização e significado na hora de presentear.

Para o presidente da Associação de Comerciantes do Mercadão, Roberto Tavares, a data reforça o papel do espaço como um centro completo de compras. “O Mercadão é um espaço acolhedor e completo. Em datas como o Dia das Mães, conseguimos oferecer diversas opções em um só lugar, facilitando a escolha de quem quer presentear com carinho e qualidade, além de valorizar os comerciantes locais”, ressalta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA acabam no dia 27 de abril
Cidades

Inscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA acabam no dia 27 de abril

'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25)
Cidades

'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25)

Governo de SP institui Plano de Segurança Viária para reduzir pela metade as mortes no trânsito
Trânsito

Governo de SP institui Plano de Segurança Viária para reduzir pela metade as mortes no trânsito

UMC avança com propostas para integrar Conferência Nacional Sustentável da ONU
Educação

UMC avança com propostas para integrar Conferência Nacional Sustentável da ONU

Prefeito presta homenagem a profissionais que contiveram invasor em escola do Boa Vista
Cidades

Prefeito presta homenagem a profissionais que contiveram invasor em escola do Boa Vista

Mutirão de castração em Ferraz atenderá cerca de 600 cães e gatos no Jardim Anchieta
Ferraz

Mutirão de castração em Ferraz atenderá cerca de 600 cães e gatos no Jardim Anchieta