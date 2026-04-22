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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Ferraz

Mutirão de castração em Ferraz atenderá cerca de 600 cães e gatos no Jardim Anchieta

Ação gratuita ocorre nos dias 24 e 25 de abril, com organização por cadastro online e foco na saúde animal e controle populacional

22 abril 2026 - 10h00Por da Reportagem Local
Mutirão de castração em Ferraz atenderá cerca de 600 cães e gatos no Jardim AnchietaMutirão de castração em Ferraz atenderá cerca de 600 cães e gatos no Jardim Anchieta - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promove, nesta sexta-feira e sábado (24 e 25 de abril), mais uma edição do programa de castração gratuita de cães e gatos. Coordenada pela Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, a ação será realizada na Rua Albertina, no Jardim Anchieta, com expectativa de atender aproximadamente 600 animais.

A iniciativa integra a programação do projeto Prefeitura no Meu Bairro, que levará diversos serviços públicos à população da região.

Os atendimentos serão realizados nos períodos da manhã e da tarde, seguindo a organização por ordem de chegada, conforme as inscrições previamente efetuadas. O número de vagas é limitado, respeitando a capacidade operacional da estrutura montada para o mutirão.

As inscrições serão encerradas no dia 23 de abril e realizadas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da Prefeitura. Cada tutor pôde cadastrar mais de um animal, desde que sem raça definida (SRD). Para a validação no dia do procedimento, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência em nome do responsável.

Para a realização das cirurgias, os tutores devem seguir orientações prévias, como manter o animal em jejum de oito horas e suspender a oferta de água três horas antes do procedimento. Após a castração, a equipe técnica fornecerá todas as orientações necessárias para o período pós-operatório, garantindo a recuperação adequada dos animais.

De acordo com o secretário de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, toda a estrutura do mutirão foi planejada para assegurar qualidade e segurança. “Os procedimentos são realizados por veterinários experientes, em ambientes adequados para paramentação e esterilização, garantindo um atendimento seguro. A castração é uma medida essencial tanto para a saúde dos animais quanto para o controle populacional no município”, afirmou.

Mais informações sobre as próximas etapas do programa de castração podem ser obtidas junto à Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, pelo telefone (11) 4678-2275.
 

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