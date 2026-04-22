Prefeito presta homenagem a profissionais que contiveram invasor em escola do Boa Vista

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, prestou homenagem aos profissionais da Secretaria de Educação que contiveram o homem de 18 anos que invadiu, no dia 7 de abril, a Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, localizada no bairro Cidade Boa Vista.

O encontro, realizado no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, foi marcado pela deferência à professora da unidade que atuou com heroísmo no caso e contou com as presenças do auxiliar de Apoio à Inclusão da escola, Adaltino Sousa Lourenço; do agente de Segurança Escolar que trabalha na unidade, Fábio Cacciatore; e o agente de Segurança Escolar que fica na Central de Segurança Integrada (CSI), Roberto Nunes de Matos.

Nesta oportunidade, o chefe do Executivo, que estava acompanhado do diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Francisco Carlos Franco, enalteceu a conduta de todos os presentes, que agiram com a agilidade, a coragem e a sensibilidade necessárias para proteger a vida dos alunos.

Todos eles contaram com a chegada imediata dos guardas municipais ao local, depois que o botão de pânico foi acionado instantes depois da constatação de que um indivíduo havia adentrado à escola de forma irregular.

Conforme foi reforçado pelo prefeito na reunião, todos os protocolos de segurança foram seguidos, incluindo o fechamento imediato das salas e o acionamento das autoridades. Ele pontuou que o sistema de monitoramento por câmeras registrou toda a ocorrência, o que tem contribuído para a apuração completa dos fatos pelas autoridades competentes.

Ainda foi informado que a administração municipal disponibilizou, desde então, equipes de saúde mental para o acolhimento e atendimento dos profissionais da escola, além de garantir o suporte à comunidade escolar neste momento. O diretor pedagógico reiterou que o planejamento de retomada das aulas está sendo feito com a participação dos profissionais da unidade e ouvindo os alunos, para que tudo ocorra de maneira gradual e no tempo adequado para todos.

No último dia 14, o prefeito também recebeu em seu gabinete o grupo “Mães que Protegem”, formado por moradores do bairro Cidade Boa Vista que têm filhos que estudam na Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Meyer. Na conversa, considerada esclarecedora pelo grupo, o prefeito destacou que todas as iniciativas que serão promovidas visam adequar a unidade às necessidades apontadas pela população.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, enfatizou que a atitude dos profissionais que participaram desse caso mostra o comprometimento da pasta para preservar a integridade dos alunos. “Temos que exaltar a postura de cada um que garantiu a proteção de todos que estavam na escola naquele momento. Eles não só cumpriram o protocolo de segurança que era determinado para esses casos, como também mostraram extrema empatia e amor pelos estudantes e por todos que trabalham na escola”, reforçou a titular da pasta.

O prefeito destacou que a homenagem é um reconhecimento da cidade, que se orgulha de ter em sua rede municipal profissionais com essas virtudes. “Suzano quer agradecer a cada um deles, assim como à professora que não pôde estar neste momento conosco. Toda a deferência será justa e merecida por tudo que foi feito naquele dia e pela grandeza da atitude de cada um em proteger as pessoas daquele indivíduo que invadiu a escola. O trabalho de todos, com o suporte da nossa estrutura e dos nossos protocolos, salvaram vidas”, ressaltou o chefe do Executivo.