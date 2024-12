Casa decorada para o Natal chama atenção e encanta moradores de Suzano

A magia do Natal já toma conta das ruas das cidades, com luzes piscando, Papais Noéis e outras decorações. Em Suzano, uma casa na Rua Zodumila Domingos Bio, número 145, no Jardim dos Ipês, tem chamado a atenção dos moradores e vizinhos pela dedicação à tradição natalina.

A família Oliveira mantém o hábito de enfeitar a casa há 20 anos, aprimorando a decoração a cada ano.

Neste Natal, os destaques da residência são uma árvore decorada, um boneco de neve, renas e muitas luzes que encantam quem passa pelo local.

Segundo Edclélia Pires Rocha de Oliveira, seu marido Ronaldo é quem começou a tradição. "Eu e nossa filha o apoiamos e ajudamos. A ideia sempre foi dele", contou.

Ela destaca que os vizinhos elogiam e se inspiram na decoração, que já virou uma tradição na região. "Meses antes do Natal, as pessoas já começam a nos perguntar quando iremos acender as luzes. É muito gratificante", comenta.

Para Edclélia, decorar a casa é uma forma de manter viva a tradição natalina e lembrar o verdadeiro significado da data. "O foco é o nascimento de Jesus, que nos remete ao amor às famílias", afirma.

Ela acrescenta que muitas pessoas vêm de longe para fotografar a casa com amigos e familiares. "Gostamos de manter essa tradição porque as pessoas tiram fotos constantemente. Isso nos motiva a continuar todos os anos", destaca.