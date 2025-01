'Cata-Treco' promove recolhimento de 5,6 mil toneladas de materiais inservíveis em quatro anos

A Secretaria Municipal de Governo, por meio da operação “Cata Treco”, recolheu 5.646 toneladas de materiais inservíveis, a partir de 14.988 atendimentos nos últimos quatro anos. O serviço atende os quatro cantos de Suzano e é promovido de acordo com os pedidos feitos pela população.

A iniciativa recolhe madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não têm mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil. Os trabalhos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Quem for descartar esses materiais inservíveis deve colocá-los na calçada, na frente de casa, durante o atendimento. Os caminhões utilizados para o serviço estarão devidamente identificados com o logo do projeto, assim como os funcionários.

Os próprios moradores entenderam a eficiência do “Cata-Treco” e, ao longo da última gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, o número de itens retirados só cresceu. Em 2021 foram recolhidas 980 toneladas, ao passo que em 2022 foram 1.170, um crescimento de 19,3%. Em 2023 o serviço registrou 1.416 toneladas retiradas, uma elevação de 21% na comparação com o ano anterior. Já em 2024 o “Cata-Treco” removeu 2.080 toneladas de materiais inservíveis, uma diferença de 46,8%.

Por sua vez, a quantidade de solicitações variou no mesmo período. Em 2021 foram 1.251 solicitações; já no ano seguinte o número de pedidos saltou para 4.250, uma elevação de 239%. Em 2023 houve 5.050 pedidos, um aumento de 18,8%. O ano passado terminou com 4.437 solicitações, uma redução de 12,1%.

Com esses dados fechados, é possível notar que o serviço está consolidado entre a população. Além de dar um destino correto a materiais que não possuem mais seu uso original, a iniciativa garante que esses objetos não sejam descartados em vias públicas, terrenos e demais locais inapropriados.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, pontuou que a operação “Cata-Treco” continuará ativa na gestão que se inicia. “Estruturamos esse serviço ao longo da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi e vamos fortalecer agora com o Pedro Ishi à frente da Prefeitura de Suzano, entregando um trabalho cada vez melhor”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, destacou que são vários os benefícios da operação “Cata-Treco”. “Pudemos realizar um bom trabalho nos últimos quatro anos, atendendo a população e evitando que objetos fossem jogados em locais irregulares e que pontos viciados acabassem sendo criados. Vamos continuar com o ‘Cata-Treco’ e tentar aprimorar ainda mais essa prestação de serviço”, definiu o chefe do Executivo.

Os moradores que necessitarem desse trabalho ou quiserem obter mais informações podem entrar em contato por meio do WhatsApp no número (11) 94555-3867, pelo telefone fixo (11) 4745-2055 ou preenchendo o formulário de solicitação disponível no link http://bit.ly/CTnoBairro .