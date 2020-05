CDHU mantém sistema de cobrança a mutuários durante a pandemia

Apesar da pandemia do novo coronavírus, as parcelas de quem financiou o imóvel pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) continua sendo cobrada normalmente pela empresa.

A informação foi divulgada pela companhia.

De acordo com a o programa de habitação, a cobrança segue sem alterações no prazo de pagamento.

Entretanto, a companhia informou que novas cobranças de inadimplentes estão suspensas temporariamente, devido à pandemia, bem como as ações de reintegração de posse em caso de falta de pagamento, medida adotada pela CDHU.

Em situações excepcionais, como perda de renda por parte das famílias beneficiadas ou outras ocorrências que venham impedir a quitação de dívidas com a companhia serão analisadas oportunamente e de forma individual.

Segundo a CDHU, a taxa de inadimplência no Alto Tietê se mantém estável em 20%, onde a companhia já entregou cerca de 15 mil unidades, ou seja, cerca de 3 mil mutuários estão inadimplentes com a companhia na região, divididos entre as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano, que são os municípios com construções realizadas pela companhia.

Em 2018, a região tinha 2,6 mil mutuários da CDHU inadimplentes no Alto Tietê, o que representava 24% dos moradores das unidades habitacionais da empresa.

Isso representa um aumento de 15,3% no número de devedores se comparados com dados atuais.

Atendimento

Devido à pandemia do novo coronavírus, os atendimentos presenciais realizados pela CDHU estão suspensos sem previsão para retorno.

Entretanto, a empresa mantém o canal central ativo para o recebimento de documentos e correspondências que devem ser remetidas para a rua Boa Vista, 170, 2º SS – Centro – São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo site (www.cdhu.sp.gov.br) ou pelo ‘Alô CDHU’ no número 0800-000-2348.

A CDHU

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano é uma empresa do governo estadual vinculada à Secretaria da Habitação.

Foi fundada em 1949 e desde então é o maior agente de moradia popular no Brasil. O objetivo da companhia é criar programas habitacionais voltados para a população de baixa renda.