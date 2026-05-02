William Harada vê avanços na saúde e destaca 30% do orçamento para o setor

Suzano aplica atualmente cerca de 30% dos recursos próprios na saúde, quase o dobro do mínimo constitucional, e ainda enfrenta desafios para manter o funcionamento da rede. A informação foi destacada pelo secretário municipal de Saúde, William Harada, durante o DS Entrevista da última terça-feira (28), que também apontou a necessidade de organização do sistema e planejamento para novos equipamentos, como o Hospital Federal e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, com inauguração prevista para ainda este ano.

“O município de Suzano aplica aproximadamente 30% do seu recurso próprio em saúde há muito tempo. O mínimo obrigatório é 15%. Só 15% não atende todo mundo”, afirmou.

Apesar do alto investimento, ele explica que o aumento da estrutura ao longo dos anos trouxe um novo problema para as administrações municipais. “Muitos municípios construíram, construíram e, em um dado momento, passaram a não conseguir manter o custeio”, disse.

A cidade já conta com a UPA do Jardim Revista, que atende casos de urgência e emergência, e deve ganhar reforço com a nova unidade em Palmeiras. A expectativa é que o novo equipamento amplie a capacidade de atendimento e contribua para desafogar a rede existente.

De acordo com o secretário, a saúde exige uma gestão rigorosa por lidar com diferentes fontes de recursos e demandas simultâneas. “A saúde é uma pasta muito complexa. Você faz a gestão de inúmeras fontes de recursos. Tem recurso próprio, recurso estadual, recurso federal, recurso de emenda”, destacou.

Outro desafio apontado é garantir a continuidade do atendimento ao paciente dentro do sistema público. “Hoje, o grande problema é oferecer um serviço integral ao paciente”, afirmou. Ele explica que, na prática, o fluxo acaba sendo interrompido. “Muitas vezes, o paciente passa por consulta, precisa de exame, depois de especialista, e esse fluxo acaba sendo interrompido”, completou.

Harada também defende a regionalização como caminho para melhorar o acesso a serviços especializados. “Nós somos SUS, então precisamos pactuar serviços que atendam bem a população da região”, disse.

A expectativa pela inauguração do Hospital Federal e pela implantação da UPA de Palmeiras também foi abordada. “Existe uma expectativa muito grande em torno do hospital, uma ansiedade muito grande para inaugurar, mas nós precisamos ter muita responsabilidade sobre como fazer”, ressaltou.

Segundo ele, a implantação de novos equipamentos precisa ser planejada em conjunto com Estado e União, para garantir que a população seja atendida de forma eficiente.

A burocracia também foi apontada como entrave no dia a dia da gestão. “Não dá para dizer que não tem remédio porque a licitação não saiu. A doença não espera”, pontuou. Natural de Suzano, Harada destacou ainda o significado de assumir o cargo na cidade onde nasceu. “É a primeira vez que eu estou exercendo um cargo público ao qual não sou chamado de forasteiro”, afirmou. Ele reforça que pretende aplicar a experiência acumulada ao longo da carreira. “Venho com uma experiência acumulada e venho para contribuir com o município”, disse. Com passagens por diferentes cidades da Grande São Paulo, o secretário ressalta que o momento exige planejamento e integração entre os entes públicos. “Precisamos nos adaptar ao município e contribuir, aproveitar esse momento para fortalecer a região”, concluiu.

Secretário é nascido em Suzano e tem passagens por outros municípios

O secretário William Harada é nascido em Suzano e tem experiência de gestão em outros municípios da Grande São Paulo, incluindo Poá, Santo André, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Cotia.

2005

Desde 2005, ele exerce funções administrativas, orçamentárias e de saúde, após concluir sua formação em ciências contábeis e atuar na área contábil privada por 15 anos.

recorte mais recente da carreira

O recorte mais recente de sua trajetória inclui passagens como secretário municipal de Saúde em Cotia, ao longo do ano passado, e em Mogi das Cruzes, a partir de 2023.

Foi titular da Saúde em Itaquaquecetuba e diretor de Suprimentos na Prefeitura de Poá, onde também foi secretário de Administração e secretário da Fazenda.