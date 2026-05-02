Novos investimentos e mobilidade devem impulsionar mercado imobiliário de Suzano

A perspectiva para o mercado imobiliário de Suzano em 2026 é de crescimento gradual, impulsionado por obras estruturantes e pela expectativa de melhora nas condições de financiamento. Entre os principais fatores estão a implantação do futuro Hospital Regional Federal, localizado na rua Sete de Setembro, a chegada do Complexo Viário com a nova alça de acesso do Rodoanel e intervenções voltadas à mobilidade urbana, que devem impactar diretamente a valorização dos imóveis na cidade.

Nesse contexto, bairros com fácil acesso ao transporte público e às principais vias ganham ainda mais destaque. Regiões como Parque Suzano, Centro e Jardim Imperador lideram a procura por reunirem infraestrutura, comércio e mobilidade, fatores considerados decisivos tanto para moradia quanto para investimento.

Outras localidades, como Vila Amorim, Vila Figueira e Jardim Santa Helena, também se destacam e seguem em valorização, especialmente por estarem próximas a corredores de transporte e áreas com boa oferta de serviços.

Segundo o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Bernardes, a mobilidade urbana é um dos principais motores de valorização no município. Bairros próximos à estação de trens da CPTM e a rodovias tendem a atrair mais interessados, o que impacta diretamente os preços e a liquidez dos imóveis.

Apesar da perspectiva positiva, o cenário recente ainda reflete desafios. Segundo Ademilson, em 2025, o mercado foi marcado por um ritmo moderado de vendas, especialmente de imóveis usados, enquanto as locações apresentaram crescimento consistente.

A alta taxa de juros tem sido um dos principais entraves para a compra de imóveis. Com o crédito mais caro e exigências elevadas de entrada, Ademilson afirma que muitos consumidores optaram pelo aluguel, impulsionando a demanda por imóveis com valores entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.

Esse movimento também reflete em regiões comerciais como as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, onde há grande concentração de placas de "Vende-se" e "Aluga-se". De acordo com o presidente, o cenário é considerado comum devido à alta rotatividade desses corredores.

Imóveis que permanecem disponíveis por mais tempo nesses locais, segundo ele, geralmente estão relacionados a fatores como preço elevado, estado de conservação ou dificuldade de negociação.

Com a expectativa de redução dos juros e maior oferta de crédito imobiliário por meio de programas públicos, a tendência é de que o mercado ganhe novo fôlego ao longo de 2026.