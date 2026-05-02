Conselho Municipal da Juventude de Suzano participa de encontro estadual

O Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), entidade vinculada à Secretaria de Governo de Suzano, participou, na última semana, do Encontro Estadual da Juventude, realizado na cidade de Lins, na região centro-oeste do Estado de São Paulo. O município foi um dos 25 selecionados para apresentar políticas públicas voltadas aos jovens a representantes de mais de 200 municípios participantes.

O Comjuve de Suzano foi convidado pelo coordenador estadual da Juventude, Juliano Borges, e a apresentação, ocorrida na última sexta-feira (24/04), abordou temas como o Passe Livre Estudantil, o Programa de Formação Artística (Profart), modalidades esportivas voltadas ao público jovem, entre outras ações de destaque no município. Também foram apresentados o projeto “Ser Jovem”, o Fórum Regional da Juventude do Alto Tietê e o projeto “Conexão Jovem”.

O presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim Averaldo, reforçou a importância de um órgão representativo da juventude no município. “No lançamento do Comjuve, em 2025, reunimos mil jovens. O conselho é uma ferramenta de extrema importância para integrar a sociedade e o poder público, principalmente quando se trata de políticas públicas que atendem às necessidades da juventude”, declarou.

Por sua vez, o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, destacou o reconhecimento obtido no evento. “Apresentamos um grande número de projetos bem-sucedidos e nos destacamos pela quantidade de participantes no conselho. Suzano tem uma juventude politicamente engajada e, ao ouvir suas vozes e compartilhar suas conquistas, servimos de exemplo para outros municípios”, afirmou.