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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Cidades

Conselho Municipal da Juventude de Suzano participa de encontro estadual

Cidade foi uma das 25 escolhidas para apresentar projetos voltado aos jovens para representantes de mais de 200 municípios paulista

02 maio 2026 - 17h15Por De Suzano
Conselho Municipal da Juventude de Suzano participa de encontro estadualConselho Municipal da Juventude de Suzano participa de encontro estadual - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), entidade vinculada à Secretaria de Governo de Suzano, participou, na última semana, do Encontro Estadual da Juventude, realizado na cidade de Lins, na região centro-oeste do Estado de São Paulo. O município foi um dos 25 selecionados para apresentar políticas públicas voltadas aos jovens a representantes de mais de 200 municípios participantes.

O Comjuve de Suzano foi convidado pelo coordenador estadual da Juventude, Juliano Borges, e a apresentação, ocorrida na última sexta-feira (24/04), abordou temas como o Passe Livre Estudantil, o Programa de Formação Artística (Profart), modalidades esportivas voltadas ao público jovem, entre outras ações de destaque no município. Também foram apresentados o projeto “Ser Jovem”, o Fórum Regional da Juventude do Alto Tietê e o projeto “Conexão Jovem”.

O presidente do Comjuve, André Luis Bom Fim Averaldo, reforçou a importância de um órgão representativo da juventude no município. “No lançamento do Comjuve, em 2025, reunimos mil jovens. O conselho é uma ferramenta de extrema importância para integrar a sociedade e o poder público, principalmente quando se trata de políticas públicas que atendem às necessidades da juventude”, declarou.

Por sua vez, o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, destacou o reconhecimento obtido no evento. “Apresentamos um grande número de projetos bem-sucedidos e nos destacamos pela quantidade de participantes no conselho. Suzano tem uma juventude politicamente engajada e, ao ouvir suas vozes e compartilhar suas conquistas, servimos de exemplo para outros municípios”, afirmou.

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