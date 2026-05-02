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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Cidades

Defesa Civil de Suzano reforça preparo com treinamentos regionais para atuação em emergências

Agentes participaram de capacitações em Ribeirão Pires, Guarulhos e Juquitiba com foco em resgate, gestão de riscos e preparação para o 'Plano Verão 2026'

02 maio 2026 - 15h05Por De Suzano
Defesa Civil de Suzano reforça preparo com treinamentos regionais para atuação em emergênciasDefesa Civil de Suzano reforça preparo com treinamentos regionais para atuação em emergências - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Defesa Civil de Suzano intensificou, ao longo do mês de abril, a participação em treinamentos técnicos realizados em diferentes municípios, com foco na qualificação das equipes e no fortalecimento da atuação em situações de emergência.

As atividades envolveram capacitações em Ribeirão Pires, Guarulhos e Juquitiba, reunindo agentes e promovendo a integração com conteúdos voltados ao resgate, à gestão de riscos e à preparação para o “Plano Verão 2026”.

Na última semana, representantes do município participaram do treinamento de “Resgate em Espaço Confinado”, realizado na quinta-feira da última semana (23/04), no Centro de Treinamento da PMS – Consultoria Ambiental e Treinamentos a Emergências, em Ribeirão Pires. A atividade integrou o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê, voltado à atuação conjunta em cenários de risco.

A capacitação abordou conteúdos como reconhecimento, avaliação e controle de riscos, uso de equipamentos, procedimentos de entrada em ambientes confinados e noções de resgate e primeiros socorros. Também foram reforçadas orientações sobre situações comuns atendidas pela Defesa Civil, como intervenções em galerias, poços, porões e estruturas com baixa ventilação, que exigem protocolos específicos e uso adequado de equipamentos de proteção.

Representaram Suzano na atividade o coordenador operacional Iraquitan Brito Fernandes e os agentes operacionais Gilberto Fernandes da Silva Junior e Paulo César Lopes.

Integração

Além da capacitação em Ribeirão Pires, agentes da Defesa Civil também participam do curso de formação promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) em Guarulhos. A formação teve início na última segunda-feira (27/04) e segue até 18 de maio, com a participação dos servidores Osvaldo Gimenes e Felipe Bonfa.

A equipe também está mobilizada para uma nova etapa de treinamento no município de Juquitiba, voltada ao curso de emergência e resgate com uso de botes, promovido no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) da Defesa Civil. A atividade integra a preparação das equipes para o “Plano Verão 2026”, período em que as ocorrências relacionadas a chuvas intensas tendem a aumentar.

As capacitações reforçam a integração entre os municípios e ampliam a capacidade de resposta conjunta em situações de emergência, garantindo maior preparo técnico e operacional das equipes.

O diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, ressaltou o impacto direto das formações na atuação das equipes. “São atividades que simulam situações reais e exigem preparo técnico. Esse processo contínuo de qualificação contribui para uma atuação mais eficiente e segura no atendimento às ocorrências”, declarou.

Por sua vez, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o investimento em capacitação é contínuo. “A preparação das equipes é essencial para garantir respostas rápidas e seguras. Esses treinamentos ampliam o nível técnico dos nossos agentes e fortalecem a atuação integrada”, afirmou.

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