CDI promove evento sobre prevenção da violência contra idoso

O Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho realizou nesta sexta-feira (14/06), nas dependências da instituição, apresentações teatrais, musicais e workshops conduzidos por técnicos da unidade com o intuito de discutir o tema “Junho Violeta’ e conscientizar a todos sobre as formas de violência que o público da terceira idade enfrenta como abuso físico, emocional, financeiro e negligência. A atividade reuniu os frequentadores do espaço e seus familiares.

A iniciativa foi promovida justamente em razão do “Junho Violeta”, que aborda os tipos de violência enfrentados por pessoas acima dos 60 anos, promovendo solidariedade e ações para proteger seus direitos. A data em que é recordado esse trabalho para extinguir essa situação é 15 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que neste ano será neste sábado.

O secretário Geraldo Garippo destacou o trabalho acolhedor e inclusivo do CDI e comentou das atividades realizadas nesta sexta-feira. “Procuramos oferecer um ambiente lúdico e reconfortante para o público da terceira idade, com a estratégia de promover seu bem-estar físico, mental, emocional e social. Essa abordagem é para que o processo de envelhecimento seja saudável e gratificante. Além disso, promovemos essa ação nesta sexta para mostrar ao pessoal que frequenta o espaço, na companhia de seus familiares, os meios que existem de prevenir a violência contra as pessoas com mais de 60 anos”, afirmou o chefe da pasta.

O equipamento, localizado na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, é gerenciado pela Associação Assistencial à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e foi inaugurado com apoio do programa “São Paulo Amigo do Idoso” do Governo do Estado. Atualmente ele atende 45 pessoas.

A unidade também oferece exercícios pedagógicos e fisioterapêuticos, que incluem artesanato, experiências sociais, jogos, passeios, alfabetização, e inclusão digital por meio do projeto “Conecta CDI”.

Os serviços são direcionados a moradores com 60 anos ou mais, que enfrentam algum grau de dependência ou limitações para executar atividades diárias. É necessário apresentar um laudo médico que ateste a condição. Para se inscrever, é necessário que a família compareça à unidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para preencher um pré-cadastro com os profissionais da assistência social e enfermagem. Durante o processo, é requerido que apresentem o RG do interessado e um comprovante de residência. Após a conclusão da inscrição, a equipe avalia o perfil do idoso e determina se há necessidade de acompanhamento adicional para, em seguida, entrar em contato e agendar uma visita domiciliar.

Centro de Convivência

O atendimento voltado ao público com mais de 60 anos também pode contar com o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti (rua Benjamin Constant, 1.375 - Centro), que concentra a oferta de cursos gratuitos, proporcionando oportunidades de aprendizado, cuidados com a saúde e amparo social.

Com uma frequência semanal que ultrapassa 700 alunos, o CCMI dispõe de 12 cursos que abrangem desde alfabetização até atividades mais recreativas como dança de salão, bordado, tricô e participação em corais. O espaço também oferece uma biblioteca com mais de mil livros disponíveis para leitura no local e empréstimo aos inscritos. Além disso, são realizadas palestras mensais sobre saúde que são acompanhadas de orientações e bate-papos com os idosos.

A disponibilidade dos cursos e o número de vagas são anunciados mensalmente. Para se matricular é necessário comparecer ao próprio CCMI, das 8h30 às 16 horas. Os interessados devem ter 55 anos ou mais e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira nacional de saúde, além do comprovante de vacinação atualizada contra o novo coronavírus (Covid-19) e a gripe. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

A dirigente do CCMI, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que o período da melhor idade é valioso para obter novos conhecimentos. “Os nossos cursos são cuidadosamente planejados para serem acessíveis às necessidades e interesses dessa parcela da população. Por meio de uma abordagem inclusiva e respeitosa, garantimos que todos os participantes se sintam valorizados e capacitados em seu processo de aprendizado. Estamos em consonância com o ‘Junho Violeta’, não existe melhor momento para reforçar a proteção e a dignidade dos idosos”, declarou Larissa.