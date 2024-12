Central Semafórica permite correção imediata de equipamentos em 419 oportunidades

O Centro de Controle Operacional Semafórico (CCOS), inaugurado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano em 30 de outubro do ano passado, já promoveu 419 resets nos semáforos da cidade, que permitiram a correção imediata desses equipamentos, mantendo o fluxo normal do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. Com o novo sistema, tornou-se possível a identificação dos problemas causados por queda de energia ou daqueles semáforos que estão com sinal amarelo intermitente (piscante).

A estrutura garantiu a verificação de incidentes nas vias com a observação de 28 cruzamentos, a partir das câmeras que estão disponíveis em diferentes localidades do município. A operação na sala de controle, que conta com quatro computadores e seis telas, está integrada aos 49 equipamentos "inteligentes" interligados, que já vem garantindo melhorias no tráfego por identificar as anormalidades no sistema e alterações pontuais no fluxo em caso de necessidade.

Esta foi a primeira central do tipo implantada no Alto Tietê, ou seja, um sistema pioneiro na região. Por isso, algumas semanas depois da inauguração, foram recebidos nesta central profissionais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que vieram conhecer de perto essa tecnologia, projetada para contemplar, de forma gradual, todos os equipamentos do município.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, afirmou que a nova tecnologia veio para aprimorar os serviços proporcionados pela pasta na cidade. "Com a CCOS, temos ainda mais possibilidades de manter boas condições de tráfego. As ferramentas que disponibilizamos no local dão suporte para agilizarmos as intervenções que são necessárias nos semáforos".