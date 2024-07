Centro de Atenção Psicossocial realiza 200 atendimentos semanais

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Vita) iniciou o atendimento 24 horas no dia 25 de junho e realiza uma média de 200 atendimentos semanais, dos quais 40 são relacionados a problemas com bebida alcoólica. Até o momento, a unidade recebeu sete pessoas que necessitaram de hospitalização no novo horário.

O Caps AD Vita foi revitalizado e teve o expediente ampliado, com acolhimento de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas e hospitalidade voluntária no período noturno, aos finais de semana e feriados, garantindo o cuidado intensivo e ininterrupto em saúde mental para todos que necessitam deste serviço. A prefeitura promoveu vários reparos no equipamento, como pintura e aplicação de nova identidade visual para receber os pacientes com mais conforto.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Suzano, o local conta atualmente com 58 profissionais, das especialidades de Psiquiatria, Clínica Médica, Psicologia, Serviço Social e Enfermagem, além da equipe de apoio. A unidade passou por diversas adequações para acomodar oito leitos de hospitalidade noturna voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas com intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, que as impossibilitam de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

No local, as pessoas atendidas contam com diversas ações e serviços de saúde voltados para a reabilitação psicossocial, desde atendimentos individualizados, em grupo, oficinas terapêuticas, acupuntura, auriculoterapia, atividades de lazer, esportivas e recreativas, visando o cuidado integral em saúde, além de espaços iluminados e ventilados. Eles também realizam passeios e atividades integradoras com a participação das equipes da unidade.

O Caps AD 24 horas fica na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, e o telefone é (11) 4745-0563.