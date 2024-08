Cerca de 150 bairros recebem reforço na iluminação pública

Cerca de 150 bairros de Suzano receberam reforço na iluminação pública em 2024. As informações são da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Os números são do projeto ‘Ilumina Suzano’.

De acordo com a pasta, o trabalho ocorre em todas as regiões da cidade e de maneira constante. Entre janeiro e julho deste ano, foram 9.229 atendimentos, segundo o órgão. Neste período, foram 5.972 novas lâmpadas, 4.620 reatores e 3.047 relés.

Questionada sobre a programação nos próximos meses, a Prefeitura informou que está definindo um novo pacote de locais. A previsão é de que seja executado ainda este ano.

A Prefeitura explicou que o serviço depende da demanda que se apresenta. O atendimento remoto é realizado através do aplicativo “Ilumina Suzano”, disponível no sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O serviço também pode ser acionado pelo número 0800-779-3310.

O objetivo do projeto é promover a manutenção dos pontos de iluminação em até 72 horas após a solicitação oficial, segundo explicou a secretaria. A execução do projeto está incluída nos custos gerais de trabalhos realizados pelo órgão.